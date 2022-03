Így gyógyítanák a petefészekrákot

Egy új felfedezés idővel hozzájárulhat két súlyos betegség gyógyításához is.

Ezek azendometriózistünetei. h i r d e t é s A betegségben szenvedő nőknek átlagosan hét évbe telik, mire diagnosztizálják őket. Ráadásul az endometriózisos betegeknek a petefészekrák megnövekedett kockázatával is szembesülniük kell. A Cell Reports Medicine című szaklapban megjelent új Az endometriózis a legkevésbé diagnosztizált betegségek közé tartozik a fejlett országokban, noha az egészségügyi ellátás színvonala ezt bőven megengedné.. Ráadásul az endometriózisos betegeknek a petefészekrák megnövekedett kockázatával is szembesülniük kell. A Cell Reports Medicine című szaklapban megjelent új tanulmány azonban reményt ad arra, hogy mindkét súlyos betegséget hatékonyabban lehet gyógyítani a most feltárt, közös genetikai kapcsolat miatt.

Az endometriózis a rákos daganathoz hasonló jellemzőkkel bír.

Fotó: Getty Images

Közös pontok

Bár az endometriózis ritkán halálos kimenetelű betegség, azt már eddig is tudták róla, hogy a rákos daganathoz hasonló jellemzőkkel bír. Áttétképződést, szöveti inváziót, megnövekedett érképződést, proliferációt, illetve normális sejthalált okoz. Kutatók azt is sejtették, hogy aki bizonyos genetikai markereket hordoz, egyaránt hajlamos az endometriózisra és a tiszta sejtes, illetve endometrioid petefészekrákra is. A mostani tanulmány ezt az összefüggést bizonyította be sikerrel, de nem úgy, ahogy eredetileg gondolták.

A kutatók 25 ezer petefészekrákban szenvedő és 15 ezer endometriózisban szenvedő ember genomját tanulmányozták. A nagymintás vizsgálat lehetővé tette számukra, hogy mindkét csoportban szokatlanul gyakori jellemzőket keressenek. Azt találták, hogy egyetlen közös gén helyett 28 olyan szerepel a humán genomban, amely mindkét betegséggel összefüggésbe hozható, és ezek közül 19-nél közös jelet találtak.

Elvileg megvan a megoldás

Ezek a gének génterápiával, vagy a gének által kódolt fehérjék azonosításával helyreállíthatók, így elviekben gyógyíthatják mindkét betegséget. A kutatók szerint ugyanakkor további vizsgálatok szükségesek a konkrét gyógyítási terápiák kidolgozásához, illetve az endometrózis és a petefészekrák közötti genetikai kapcsolat jobb megértéséhez.