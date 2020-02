Alapjaiban változhat meg a rákkezelés

Az elmúlt húsz évben közel duplájára emelkedett a rákos megbetegedések száma, 2040-ben pedig várhatóan mintegy 29-37 millió embernél alakul majd ki valamilyen rosszindulatú daganat - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) napokban közzétett jelentésében. Az aggasztó számok tudatában még nagyobb súlya van annak a felfedezésnek, amelyet a közelmúltban tettek közzé a Nature című tudományos folyóiratban. A lap szerint több mint ezer kutató hosszas munkával megalkotta a daganatos megbetegedések eddigi legösszetettebb profilját, amely szinte teljes képet alkot erről a rendkívül összetett betegségcsoportról.

Sokkal korábban felismerhető lesz a rák

A The Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes Consortium (PCAWG) néven futó projektben 2658 daganattípus genetikai kódját sikerült teljes egészében feltérképezni. Így lehetővé vált, hogy az érintett daganattípusban szenvedők személyre szabott terápiát kaphassanak, amely jóval hatékonyabb a rákra általánosan használt kezelési módoknál. Emellett a betegség is korábban felismerhető lesz a segítségével, amely szintén jelentősen növeli a gyógyulás esélyét.

Az eddigi legátfogóbb ráktérképet készítették el a kutatók. Fotó: iStock

A daganat hátterében általában valamilyen genetikai mutáció áll: ebből sok ezer típus ismert, és egy beteg szervezetében is négy-öt ilyen elváltozást szoktak azonosítani. A BBC-nek nyilatkozó kutató szerint a projekt egy olyan, százezer darabos kirakóhoz hasonlítható, amelynek a 99 százaléka eddig hiányzott. Egy 37 ország kutatóinak részvételével lezajlott tudományos projekt azonban a kirakós minden darabját a helyére illesztette.

Mivel ezek a mutációk a daganat gyenge pontjai is egyben, a személyre szabott terápiákkal ezeket célozhatják meg a kutatók. A projekt viszont arra is rávilágított, hogy az esetek 5 százalékánál nem tudtak diagnosztizálni daganat kialakulásáért felelős mutációt, ennek okai további vizsgálatokat igényelnek.

Kifejlesztettek továbbá egy karbonos kormeghatározáson alapuló eljárást is, amellyel kimutatták: a genetikai mutáció évekkel, sőt akár évtizedekkel azelőtt kialakult, hogy a daganatot diagnosztizálták volna. Ez pedig az első lépés lehet olyan diagnosztikai eljárások kifejlesztése felé, amelyekkel az eddigieknél sokkal korábban felismerhető a rák.