Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusának ajánlása szerint bárhova utazzunk is, mindenképpen tartsunk magunknál egy olyan kártyát, amely mind magyar, mind angol nyelven leírja a betegségünket és a kezelés típusát, a gyógyszerek pontos adagolását, a baj esetén értesítendő személy nevét, valamint a nyaralás alatti tartózkodási helyünket. Utazás előtt érdemes utasbiztosítást is kötni, felhívva a biztosítótársaság figyelmét arra, hogy a szerződés a cukorbetegségre is terjedjen ki.

Utazás autóval

Amennyiben autóval kelünk útra, időszakosan tartsunk kisebb pihenőket, amelyek alatt mozogjunk is egy keveset. Kerüljük a stresszes, megerőltető utakat, amelyek anyagcserekisiklást okozhatnak. Cukorbeteg sofőrként gondoljunk rá, hogy a vezetés is munka, amely energiát igényel. Ekkor is fontos tehát az időben étkezés, illetve ne hagyjuk ki a közti étkezéseket, azaz a tízórait és az uzsonnát sem. Hosszabb vezetésnél útközben is javasolt a vércukorszint ellenőrzése, ami vonatkozik az utasokra is cukorbetegség fennállása esetén.

Teendők a repülőn

Repülőgéppel utazás során, hosszabb út esetén a légitársaságot előre értesíteni kell a diétás étkezés szükségességéről. Európai utazás során 1-3 nappal korábban, interkontinentális járatoknál pedig rögtön a jegy megváltásakor. Mindig előfordulhat járatkimaradás vagy késés, ezért legyen ott a kézipoggyászunkban a következő étkezéshez szükséges élelem. Tilos a csomagban feladni a repülőgépre az inzulint és a hozzátartozó eszközöket, mivel a raktérben nagyon hideg van, emiatt az inzulinmolekulák tönkremennek, hatástalanná válnak.

Cukorbetegként fontos, hogy alaposan megtervezzük az utazást nyaraláskor

A szállodában

Csoportos utazásnál érdeklődjünk előre az étkezések lehetőségeiről. Fontos rákérdezni, hogy a szálláson tudják-e biztosítani kívánt időben a megfelelő szénhidráttartalmú ételek elérhetőségét. Magyarországon az ételek megengedett szénhidráttartalmát grammban adják meg, külföldön inkább a "kicserélhető szénhidrátegységek" (CE, carbohydrat exchange) kifejezést használják. Ezek 10 gramm szénhidrátnak felelnek meg. Előfordulhat továbbá, hogy az úgynevezett kenyéregységet adják meg (BE, Brot Enheit), amely 12 gramm szénhidrátot takar.

Gyógyszeres kezelés mellett

Tablettával kezelt cukorbetegeknél fontos, hogy milyen gyógyszereket szednek, illetve azoknak milyen a hatásuk. Gondoljunk rá, hogy a több mozgás javítja az anyagcserét, a diéta betartása mellett pedig nem várható hipoglikémia. Gyógyszerekből vigyünk magunkkal a szükségesnél többet, hogy legyen nálunk tartalék a váratlan helyzetekre is. A cukorbetegség szövődményeire alkalmazott szerek is fontosak: ne hagyjuk abba szabadság esetén sem a szedésüket!

Mi a teendő inzulinos kezelés esetén?

Az utazás tervezésekor érdemes átbeszélni kezelőorvosunkkal az inzulinkészítményeinkkel kapcsolatos tudnivalókat. Nyaraláskor ugyanis fontos, hogy az inzulinos cukorbeteg pontosan ismerje saját inzulinjának gyártóját, nevét és hatását (bázis, gyors hatású, kevert) annak érdekében, hogy probléma esetén tájékoztatni tudja az őt ellátó egészségügyi személyzetet.

Ez esetben is legyen nálunk mindig az éppen szükségesnél nagyobb mennyiségű inzulin a váratlan helyzetekre. A tartalékinzulint tartsuk külön csomagban, így ha elveszne az eredeti adag, akkor sem kerülünk nagy bajba. Vigyünk magunkkal továbbá tartalékba Pent és az inzulinbeadáshoz Pen-tűt. Lehetőség szerint legyen glükagoninjekció is készenlétben, amely az eszméletvesztéssel járó súlyos hipoglikémia elhárítására szolgál. Jó, ha a hozzátartozók ismerik ennek alkalmazását. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy hányinger, hányás, hasmenés esetén még fontosabb avércukorszintrendszeres ellenőrzése. Ha nem tudjuk étellel bevinni a szükséges mennyiségű szénhidrátot, próbálkozzunk folyadékokkal, ehhez pedig adjunk kis mennyiségű, gyors hatású inzulint.

Utazás során, ha időzónákon is áthaladunk, mindenképpen beszéljük meg a kezelőorvossal a szükséges teendőket. Általános szabályként elmondható, hogy amennyiben az utazás keletről nyugatra történik (például Európából az Egyesült Államokba), az ébrenlét ideje megnövekszik. Ilyenkor 6 óránként gyors hatású inzulin adása javasolt, a bázisinzulin átmeneti kihagyásával. Megérkezés után az ottani idő szerinti életritmushoz alkalmazkodva térjünk vissza az eredeti inzulinadagoláshoz. Természetesen ilyenkor is fontos a rendszeres vércukorkontroll, valamint az értékeknek megfelelően az inzulinadag módosítása.

