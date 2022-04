Mutatjuk, hogyan védekezhetünk az UV-sugarak ellen

A biológus tanácsait tavasszal is érdemes megfogadni.

Az egészséges táplálkozással sokat javíthatunk bőrünk természetes védekezőképességén, ugyanakkor a drasztikus környezeti változások miatt már a hétköznapokban is szükség van fényvédők használatára. Dr. Gyovai Viola biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a bio, dermatológiailag tesztelt, gyógynövény-kivonatos termékek nem terhelik meg vegyi fényvédőkkel a bőr anyagcseréjét, így óvják azt a napfény károsító hatásaitól.

Az ásványi pigmenttel készült fényvédők óvják a bőrünket.

Fotó: Getty Images

Az A-, C- és E-vitaminban gazdag táplálkozás is rengeteget segíthet bőrünk egészségének fenntartásában, de az ózonlyukkal kapcsolatos problémák, a globális felmelegedés és az egyéb környezeti károk egyaránt negatívan hatnak ránk, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a védelemre. A legegyszerűbb formája ennek a fizikai fényvédelem. Ide tartozik a kalaptól kezdve a napernyőn át a hosszú ujjú vékony ing, pólóig minden, de sok olyan helyzet adódik az életben, amikor ezeket az eszközöket nem vethetjük be. "Ilyenkor jönnek képbe azok az évszázadok óta jótékony hatásaikról ismert gyógynövények, amelyek kivonata különböző kozmetikumok összetevőjeként segíthetnek számunkra a védekezésben. Ilyen az argánolaj, ami például Marokkóban általános szépítőszer, vagy az afrikai eredetű baobab olaja" - mutatott rá.

Ahogy közeleg a nyár, a kisbabák bőrét is fokozottan kell óvni magasabb faktorszámú, lehetőleg dermatológiailag tesztelt, bio fényvédőkkel, de ugyanez igaz a fehérebb bőrű felnőttekre is. Fontos, hogy már tavasszal aktívan kell védekezni a napsugarakkal szemben.

"Folyékony tükörrel" óvhatjuk a bőrünket

A fényvédelem nagyágyúi napjainkban a 20-as faktorszám feletti, ásványi pigmentes kozmetikumok, hiszen azok nem terhelik a bőr normál anyagcseréjét és tükörként verik vissza a káros napsugarakat. A szakember megjegyezte: noha sokan nem kedvelik ezeket a termékeket, mert kissé púderes látszatot kölcsönöz a bőrnek, céklalével, fekete gyökér levével színezve, gyógynövényekkel társítva már kaphatóak olyan fényvédők is, melyek egyeznek a bőrszínünkkel, miközben még elfedik is az esetleges bőrhibákat is.

Ha valaki leégett, napozás utáni készítményeket ajánlott használnia, melyek elősegítik az egészségesebb bebarnulást. A leégés sebkezelést igényel: a bőrt nem elég hidratálni, a gyulladást is kezelni kell, a hólyagok kialakulásának esélyét is mérsékelni érdemes. Erre a célra kitűnő választás lehet a flavonoidokban gazdag, esetleg valamilyen hatásos gyógynövénykivonattal készült krém is.