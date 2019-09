Milyen bajt jelezhet a hajhullás?

A hajhullás normális jelenség

Átlagosan napi 100 elvesztett hajszál még nem ad okot aggodalomra. Probléma akkor jelentkezik, ha az elvesztett hajszálak helyén nem nő újabb, így a hajkorona folyamatos csökkenése következik be. Nők körében, a menopauza időszakát követően gyakori jelenség a hajszálak elvékonyodása, melynek következtében a korábbi dús hajkorona tömege jelentősen csökken.

A hajhullást nagy mértékben befolyásolják örökletes tényezők is, de okozhatják bizonyos betegségek, például pajzsmirigy- vagy anyagcsereproblémák, de nőgyógyászati panaszok is. A hajvesztés gyógyszer mellékhatásként is jelentkezhet, de hátterében a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, akár fog- vagy ínygyulladás is állhatnak. Vitamin- és ásványianyag-hiány, illetve a fejbőrt érintő gombásfertőzésis nagyfokú hajvesztéssel járhat.

Trichogramm: górcső alatt a hajszálak

A fokozott hajhullást kiváltó tényezők felderítésének fontos állomása a haj és a fejbőr vizsgálata, azonban épp ilyen lényeges a beteg kikérdezése - magyarázza a szakértő. Ha külsőleg nem látható gyulladásra, fertőzésre, egyéb eltérésre utaló jel, a pácienstől kapott információk is segíthetik a diagnózis felállításának menetét. A panaszok átbeszélése során derülhet fény arra, hogy a beteg épp egy stresszesebb időszakon van túl, esetleg a hajhullás összeköthető egy intenzív fogyókúrás program megkezdésével. Ezek után, amennyiben szükséges, a további vizsgálatok célirányosan végezhetők el. A hajhullás okairól vérvizsgálat és az úgynevezett trichogramm vizsgálat, a hajszál mikroszkópos elemzése is sokat elárulhat.

A fokozott hajhullás betegségre utalhat, érdemes orvoshoz fordulni

Egyénre szabott terápia

A hajhullás kezelése minden esetben a kiváltó okok függvényében valósul meg. Történhet gyógyszeres úton, különböző készítmények segítségével. A bőrgyógyászati vizsgálat alapján a szakorvos minden esetben a számunkra legoptimálisabb terápia alkalmazását javasolja. A kezelés sikeressége szintén egyénfüggő, bizonyos esetekben, például öröklött hajlam esetén a folyamat rendszerint csak lelassítható.

A gyógyszerek szedése, stressz, vagy hajkárosodások - hajfestékek, hajvasaló, a haj túl szoros és gyakori összefogása - következtében fellépő hajhullás rendszerint a kiváltó okok elhagyásával megszűnik, bizonyos idő elteltével a haj ismét dússá válik. A szülés után jelentkező hajvesztés természetes folyamat, ha egyéb elváltozás nincs a háttérben, a panaszok rendszerint két-három hónapon belül rendeződnek. Amennyiben a hajhullás hátterében hormonális eltérés gyanúja merül fel, a kezelés a szükséges endokrinológiai vizsgálatok elvégzésével határozható meg.

Több hónapos kezelés

A haj ciklusokban nő. Az első szakasz az anagén, amikor a hajhagymák felserkennek, és a hajszálak nőni kezdenek. A második a katagén, amikor a haj nyugalmi állapotban van, majd ezt követi a harmadik, telogén szakasz, amikor kihullik. Mivel a hajszálak életciklusa átlagosan 3 hónap, ezért minden hajkezelést minimum 4-5 hónapig szükséges végezni, mert az eredmények igazán csak ekkor lesznek láthatók és dokumentálhatók.

Forrás: Dermatica