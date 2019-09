Hidegérzettel kezdődik a gyógyíthatatlan betegség

Elszigetel, magányossá tesz a betegség - Olyan típusú betegség ez, amelynek elszenvedőit kiközösítheti a társadalom, mivel látványos külső elváltozásokkal jár. Az egész élethelyzetet nagyon nehéz megélni, feldolgozni. Sokan nem tudják a megszokott életvitelüket élni, elszigetelődnek, zárkózottá válhatnak. Betegségünk erős hatással van a mindennapi életünkre, a mozgásunkra, közvetlen kiváltó oka lehet akár depressziós állapotnak is, ha az illető eleve hajlamosabb erre - mondta a HáziPatika.com-nak egy harmincas éveiben járó sclerodermás beteg.

A megbetegedésnek több fajtája ismert, és a szisztémás, egész testre kiterjedő forma gyakran belső szervi érintettséggel is jár. Ilyenkor az immunrendszer megtámadhatja a nyelőcsövet, a gyomrot és a beleket, a tüdőt, a veséket, a szívet és egyéb belső szerveket. A betegség ráterjedhet a vérerekre, az izomzatra és az ízületekre is. Az érintett szervek szövetei és vérerei keménnyé válnak, hegesednek, ezáltal a működésük kevésbé lesz hatékony - olvasható az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület által kiadott információs füzetben.A másik formája "csupán" a bőrt érinti, ezáltal rendkívül jellegzetes külső jegyeket hagy a betegségtől szenvedőn. A bőr megfeszül, az orr kihegyesedik, az ajkak elvékonyodnak, természetellenessé válik vagy eltűnik a mimika, esetleg a kéz ujjai begörbülnek, a bőrön fekélyek alakulhatnak ki.A scleroderma a ritka betegségek kategóriájába tartozik. Hazai felmérés szerint 10 ezerből 9 embert érint, és inkább nőket. Férfi csak elvétve található közöttük. A scleroderma különböző típusainak kialakulása, a betegség oka ismeretlen, ám az biztos, hogy nem fertőz, nem daganatos megbetegedés, és általában nem öröklődik. A betegség 25-55 éves kor között a leggyakoribb, de bármely korosztályt megtámadhatja a kisgyermektől kezdve az idősekig.

Nem gyógyítható, de kezelhető

Jó tudni! Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület tájékoztatója szerint már léteznek sikeres kezelések a betegség előrehaladásának lassítására vagy megállítására, bizonyos tünetek enyhítésére. Teljes körű gyógymód azonban nem létezik. Különösen fontos a korai felismerés, hogy minél előbb elkezdődjön a terápia.

Az érintettek közül sokak élete teljesen felborul, felmondanak a munkahelyükön, a betegség gyakran tönkreteszi a párkapcsolatot is.- Gyakran hideg a kezünk, még 20 fokban is kesztyűt kell húzunk - amiből sokan arra következtetnek, hogy bőrbetegségünk van, pedig pont azért tesszük, hogy mi védekezzünk a bőrbetegségek ellen - mondta interjúalanyunk.A gyógyszerek, a kezelések hatására a sclerodermával élő emberek valamelyest képesek visszaszerezni az önellátás képességét, különösen, ha időben ismerték fel a betegségét.Sok olyan ember él ezzel a betegséggel, akiknek csak néhány, vagy nagyon kevés tünetük van, és képesek normális vagy közel normális életet élni. A sclerodermával élő embereknek lehetnek tünetmentes időszakaik, amikor teljesen jól vannak, máskor viszont meglehetősen betegnek érezhetik magukat. Spontán javulások is bekövetkezhetnek. Különösen a bőr puhul néha vissza, és sokkal kezelhetőbbé, rugalmasabbá válik akár évek elteltével is. A betegség spontán remissziója, visszahúzódása - amikor a tünetek gyakorlatilag eltűnhetnek - szintén előfordulhat, és hosszú ideig is fennmaradhat ez az állapot.