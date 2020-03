Jelek, hogy a hasnyálmiriggyel baj van

A szokásostól eltérő széklet

Ha azt vesszük észre, hogy a székletünk világos színű és lebeg, az annak a jele, hogy a szervezetünkben nem szívódnak fel megfelelően a tápanyagok. A hasnyálmirigy enizmjei segítenek a zsírok lebontásában, ezzel együtt pedig abban, hogy a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, E és K megfelelően felszívódjanak. Ha ez nem történik meg, akkor a székletünk egyfajta olajos, filmszerű réteget kap, ezért fénylik, mert ilyenkor a zsír lebontatlanul távozik a testünkből.

Hasi fájdalom

Ha afájdaloma has közepén kezdődik, majd kisugárzik a hát középső vagy alsó részébe, és sokáig elhúzódik, az akár hasnyálmirigyrák tünete is lehet. Ha viszont hirtelen jön, intenzív és kifejezetten a has közepére koncentrálódik, akkor lehetséges, hogy begyulladt a hasnyálmirigyünk. Ha a fájdalommal egy időben váratlanul a súlyunk is csökkenni kezd, az szintén jelzés értékű. Menjünk orvoshoz, de azért ne ijedjünk meg túlságosan, hiszen a hasi fájdalom számos egyéb, kevésbé súlyos betegség tünete is lehet.

A hirtelen jött hasi fájdalom hasnyálmirigy-gyulladásra is utalhat

Kezdődő cukorbetegség

A hasnyálmirigy olyan hormonokat termel, melyek segítenek egyensúlyban tartani a test inzulin- illetve vércukorszintjét. Ha ez a funkció valamiért nem működik, akkor egy idő után 2-es típusú cukorbetegség alakulhat ki. Ha tehát egészségesen élünk és táplálkozunk, valamint eleget mozgunk, mégis cukorbetegek leszünk, akkor érdemes kivizsgáltatni a hasnyálmirigyet.

Óvjuk a hasnyálmirigy működését! A hasnyálmirigy fontos szerepet tölt be emésztésünkben. Ha a hasnyálmirigy működése nem megfelelő, emésztésünkben is problémák adódhatnak. Ráadásul, ha működés közben kimerül, még cukorbetegség is kialakulhat belőle.

Hányinger zsíros ételek fogyasztása után

Ez is tipikusan a hasnyálmirigy abnormális működésére utaló tünet, amit az okoz, hogy a zsírokat a szervezet nem képes megfelelő módon megemészteni. Hamburger, pizza, vagy akár egy avokádó elfogyasztása után is jelentkezhet a rosszullét, esetleg hányás is.

