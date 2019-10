Betegséget jelezhet a gyomorégés

Hasnyálmirigyrák esetén az egyik legnagyobb probléma, hogy a kórkép tüneteit egyáltalán nem könnyű észrevenni, emiatt az érintettek gyakran gyomorégésként vagy egyéb emésztési problémaként értelmezik. A hasnyálmirigy szerepe kulcsfontosságú az emésztésben, működési zavara pedig gyakran okoz gyomorégést. Erre főként akkor érdemes gyanakodni, ha kísérőtünetként fogyás is jelentkezik anélkül, hogy étkezési szokásainkon vagy életmódunkon bármit is változtattunk volna.

A gyakran jelentkező gyomorégés komoly betegségekre hívhatja fel a figyelmet

Milyen tüneteket válthat ki a reflux? Részletek itt.

A rendszeres gyomorégés egyik leggyakoribb oka a reflux, amely könnyen diagnosztizálható, illetve gyógyszeres kezeléssel és életmódváltással eredményesen kezelhető. A Mayo Clinic korábbi kutatása szerint sokan tévesztik össze az erős gyomorégést a szívrohammal is. A gyomorégéshez hasonló, erős fájdalmat ilyenkor a szívbe áramló vér mennyiségének megnövekedése okozza. Ha nem vagyunk biztosak abban, mivel is van dolgunk, inkább forduljunk mihamarabb orvoshoz vagy hívjunk mentőt, ha szükséges.

A csípős, fűszeres ételek fogyasztása, a túlsúly, illetve ha étkezés után azonnal lefekszünk, gyakran okozhat gyomorégést, de a tünet az epehólyag betegségére is utalhat. Egy eperoham során a felgyülemlett epe megnövekedett nyomást, illetve az epehólyag megrepedését is okozhatja. Az eperohamot úgy ismerhetjük fel, hogy az ilyenkor érzettfájdalomkisugárzik a bal vállövbe, illetve a hátba is.

A nyelőcsőrák viszonylag ritka betegség, de ha valakinek gyakori, szűnni nem akaró gyomorégése van, akkor ezt is érdemes számításba venni, különösen, ha az illető sokat dohányzik, illetve rendszeres alkoholfogyasztó. Kutatások szerint a krónikus szorongás is okozhat gyomorégést. Emellett gyomorfekély esetén is tapasztalhatunk ilyesmit - a gyomor felső részében, illetve a mellkasban jelentkező égő érzés általában savlekötők használatával megszűnik ebben az esetben. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy minden esetben legjobb, ha önálló gyógyszerezés helyett inkább szakorvos segítségével próbáljuk meg kideríteni, mi okozza a tüneteinket.

Forrás: care2.com