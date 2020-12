8 kevésbé ismert tény a májról

Funkció

Májunk számos testi folyamatban vesz részt, de három fő feladata van: kiszűri a vérből az ártalmas anyagokat, egyfajta energiaraktárként működik, és epét termel.

Az epe feladata

Az epe az emésztési folyamatokban tölt be fontos szerepet, pontosabban a zsírok és bizonyos vitaminok lebontásában. Testünk ezután tudja ezeket hasznosítani.

A második legnagyobb szerv

A legnagyobb szervünk a bőrünk, de a második legnagyobb emberi szerv a máj: felnőttkori átlagos súlya 1,36 kilogramm. A test teljes vérkészletének 13 százalékát tartja magában egyfolytában. Kúp alakú, mély vörösesbarna színű, a rekeszizom és a gyomor között helyezkedik el.

Májunk kulcsfontosságú szerepet tölt be a szervezet méregtelenítésében

Bámulatos regenerációs képesség

Sérülés vagy májkárosodás esetén előfordul, hogy akár a szerv háromnegyedét is eltávolítják az orvosok. A betegnek viszont nem sokáig kell ilyen kis méretű májjal élnie: ez a fontos szerv néhány hét alatt visszanő akkorára, mint amekkora a műtét előtt volt.

Igazi vitaminraktár

A vékonybél begyűjti a tápanyagokat az elfogyasztott ételekből, beleértve többek között a cukrot, az aminosavakat, a vitaminokat, a sókat és az ásványi anyagokat. Ezeket a vérbe juttatja, vérünk pedig első állomásként a májunkhoz viszi - itt alakulnak át a testünk által felhasználható formájukba, illetve néhány tápanyag itt tárolódik el. Ilyen például a vas, a folsav, az A-, D- és B12-vitamin.

Méregtelenítés

A vékonybélből nemcsak a fent említett tápanyagok, hanem méreganyagok is érkezhetnek. Amikor májunk minden, a szervezetünk számára hasznos dolgot kiszűrt a véráramból, elkezdődik a test által nem hasznosítható dolgok lebontása. Ezekkel vagy az epe bánik el, hogy aztán a széklettel távozzanak a szervezetből, vagy a vérrel tovább utaznak a vesék felé, ahonnan vizelet formájában ürülnek ki.

Ártalmatlanítja az alkoholt

Az ételekben található méreganyagok mellett májunk az alkoholt, a szervezetbe jutó növényvédő szereket és nehézfémeket is veszélytelen hulladékká alakítja, amitől könnyebb megszabadulnia a testünknek.

Egészséges máj, egészséges gondolkodás

Ha a májunkkal minden rendben van, akkor ez az agyműködést is segíti. A méreganyagok kiszűrése és kiürítése révén ugyanis vérünk megtisztul, ez pedig az agyfunkciókat is kedvezően befolyásolja. Ha a máj nem tudja megfelelően ellátni méregtelenítő funkcióját, akkor a méreganyagok felhalmozódnak. Emiatt megváltozhatnak alvási szokásaink, hangulatunk és a viselkedésünk. Levertnek és nyugtalannak érezhetjük magunkat, nehezünkre eshet a koncentrálás, remeghetnek a kezeink, valamint beszédünk is lelassulhat, akadozhat. A tudósok még nem tudják, hogy ezekért pontosan milyen toxinok felelősek.

Forrás: webmd.com