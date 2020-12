Így szabadulhatunk meg gyorsabban a herpesztől

Nagyon sokan ismerik azt a kellemetlen, bizsergető érzést az ajkukon, amiből tudják: már megint ki fog jönni a herpeszük. Ezután következik a duzzanat, viszketés, égő érzés, jó néhány napnyi, esetleg hétnyi várakozás, hogy a kellemetlen tünetek elmúljanak. De mit lehet tenni, hogy a herpeszünk a lehető leghamarabb eltűnjön? Az alábbiakban ehhez adunk néhány tippet a MensHealth összeállítása nyomán.

Nem lehet kigyógyulni belőle teljesen

A szánkon kialakuló duzzanatot a herpes simplex virus (HSV-1) okozza. A HSV-1 azonban csak az egyike annak a nyolc herpeszvírusnak, mely az embereket támadja, a másik ismert egyébként ezek közül a HSV-2, ami a genitális herpeszt okozza. Az ajakherpeszből nem lehet kigyógyulni, ha egyszer elkapjuk, akkor időről időre ki fog újulni. Vannak olyan dolgok, amelyek belobbanthatják, és ezeket meglehetősen nehéz elkerülni. Ilyenek a túlzott napozás, a fizikai stressz, azimmunrendszergyengülése, az ajkakon lévő apró sérülés, illetve a szteroidok használata.

Az antivirális szerek segíthetnek

Ha odafigyelünk a kezdeti tünetekre, mint a bizsergés, viszketés, enyhe fájdalom, duzzanat, és időben elcsípjük őket, akkor van esélyünk rá, hogy a megfelelő módszerek segítségével minél hamarabb túl is legyünk a dolgon. Az egyik legjobb módszer, ha valamilyen kifejezetten herpeszre való antivirális szerrel kezdjük meg a kezelést - ezek közül létezik receptre felírt, és recept nélkül is kapható verzió. Az orvosunk vagy gyógyszerészünk segíthet a számunkra leginkább megfelelő fajta kiválasztásában. Ha hajlamosak vagyunk a herpeszre, jó, ha valami kifejezetten erre való szerünk mindig van otthon.

Ne fogyasszunk savas ételeket

A szteroidos krémek szintén megoldást jelenthetnek, ezek közül is van receptre és recept nélkül kapható verzió is. Fontos, hogy ha valamilyen antivirális szert szedünk, akkor a szteroidos krémeket kerüljük, ne használjuk együtt a kettőt. Sokat segíthet egy hideg vizes borogatás is, amely a duzzanatot és a bőrirritációt is képes hatékonyan csökkenteni. Egy kisebb anyagdarabot, vagy zsebkendőt áztassunk hideg vízbe, csavarjuk ki, majd tegyük a herpeszre 5-10 percre, és ezt ismételjük meg naponta több alkalommal. Emellett ne fogyasszunk olyan savas ételeket, mint a paradicsom vagy a narancs, mert ezek növelhetik az irritációt.

Felületi kezelésként még szóba jöhet az aloe vera használata is, amely a sebgyógyulást is elősegíti. A lysine nevű aminosav szedése is gyorsíthatja a herpesztől való szabadulást, de vannak, akiknek érzékeny rá a gyomra, így például kalciummal együtt nem ajánlott a szedése.