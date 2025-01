Idegösszeomlás: az első jelek, hogy minket is veszélyeztet

Az elsöprő mennyiségű stressz, szorongás vagy általános depresszió okozhatja, és a mindennapi élet tevékenységeit jelentősen befolyásolja vagy akadályozza számunkra. Ezek a folyamatok fokozódó nyomást helyeznek ránk, és a fizikai, lelki és mentális egészségünk látja kárát. Szélsőséges esetben a beteg túllépi tűrőképessége határát, és olyan helyzetbe kerülhet, amelyre nincsenek megoldási mintái, így nem tud vele megküzdeni. Az ilyen állapotot köznyelvben idegösszeomlásnak hívjuk, és orvosi segítséget igényel.

Melyek az „idegösszeomlás” vagy a mentális válság tünetei?

A mentális vagy érzelmi krízis jelei és tünetei személyenként változnak, a kiváltó októl függően, de a gyakori jelek és tünetek a következők:

Az elvonási tünetek

Nem jelenünk meg a munkahelyen egy vagy több napig, akár betegségre hivatkozva.

Hiányzó személyes találkozók vagy közösségi események.

Rossz életmódbeli szokások, például egészségtelen táplálkozás, elégtelen alvás, vagy alvási képtelenség, rossz higiénia és testmozgás elhagyása.

Az érdeklődés elvesztése olyan tevékenységek vagy hobbi iránt, amelyek eddig örömet okoztak.

Nem akarod elhagyni otthonodat vagy másokkal lenni.

A depresszió tünetei

Végtelenül szomorú, reménytelen, tehetetlen vagy aggódó érzések jelennek meg.

Irritált, frusztrált hangulat vagy nagyobb érzelmi kitörések.

Koncentrációs nehézségek.

Önkárosító vagy öngyilkossági gondolatok.

A szorongás tünetei

Fájdalom, félelem és nyugtalanság érzése.

Rémálmok.

Képtelenség a mozdulatlanságra és nyugalomra.

Hányinger.

Erős szívdobogás érzés.

Hideg vagy izzadt kéz.

Szédülés.

Gyomorrontás.

Remegés.

Légzési nehézségek.

Egyéb mentális egészségügyi tünetek

Pánikroham .

Paranoia.

Hallucinációk.

Egy traumás esemény folyamatos felidézése. (nem diagnosztizált poszttraumás stressz zavar)

A macskák különleges stresszoldó képességekkel bírnak. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk, ha idegösszeomlásra gyanakodunk?

Próbálkozhatunk egyszerű, de hatékony módszerekkel otthon is. A relaxáció sokféle módon megjelenhet a hétköznapokban, az egyszerű, de nyugtató zenehallgatáson át, a kreatív hobbikon keresztül a meditációig. De a háziállataink is segíthetnek. A macskák különleges stresszoldó képességekkel bírnak, hiszen a kedvencünk simogatása is képes szinte teljesen megnyugtatni az embert. Egy kutyasétáltatás pedig kimozdít a lakás zártságából és segít utat nyitni a külvilág felé.

Orvos segítségére akkor lehet szükség, ha a panaszok már a természetes életvezetést is gátolják. Minden ember egyedi, így viselkedésmintái valamint a környezeti, társadalmi hatások másképp hatnak rá. Hogy kinél, mikor alakul ki egy általános és már nem kezelhető mentális állapot, azt a fenti jelek megjelenése vagy állandósulása esetén követhetjük nyomon és kérhetünk külső segítséget a megoldásukra.