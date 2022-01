Így még sosem láthattuk a tengerimalacokat

"Egy malac sosem fog odaállni a ketrec széléhez, hogy szóljon, ha baj van" - Szalai Bálint korábban részletes beszélt portálunknak az MTVKE működéséről és tapasztalatairól. Az interjút ide kattintva olvashatja el teljes egészében.

Kovács István filmrendező korábban a Mályi Madármentő Állomásról készített filmeket, amelyek később több díjat is nyertek. A rendező ugyanakkor maga is tart otthon tengerimalacokat, így az Ispotály - Szárnyak sorsa című film és a madárvilág után ezúttal az apró rágcsálókról készített filmet, együttdolgozva a Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesülettel.

A háromrészes dokumentumfilmből a tengerimalac-mentés rejtelmeire is fény derül. Fotó: MTVKE

A háromrészes sorozat első része, a Szénaország 2021 májusában debütált. A mű nehéz témát dolgoz fel: kiskedvencünk betegségét, elvesztését. A filmrendező egyik malaca, Fahéj a forgatás időszakában ment el, így az alkotó úgy érezte, saját gyásza feldolgozását is segíti a film elkészítése.

A második és harmadik rész - Szénaország - Csillagod vagyok címmel - 2021 karácsonyán és szilveszterkor vált elérhetővé a nagyközönség számára. Bár tematikájukban valamelyest vidámabb vonalat képviselnek, helyenként mégis torokszorító, felkavaró kérdéseket boncolgatnak. A két film egy fiatal malac, Zsámbéki Astrum történetét meséli el. Astrum az egyesület gondozásában született, így a néző születésétől napjainkig nyomon követheti fejlődését. Mindezt ráadásul a malac szemszögéből, ami hol megmosolyogtat, hol elgondolkodtat, hol pedig elszomorít. A főszereplők olyan híres színészek hangján szólalnak meg, mint Turek Miklós és Szatory Dávid, de Bánfi Kata is közreműködik narrátorként.

Zsámbéki Astrum anyja és sorstársai története közel sem tündérmese. Mi több, az egyesület 10 éves fennállásának talán eddigi legfelkavaróbb esetéről van szó. "2021 áprilisában telefonhívás érkezett, amelyben a Sportolók az állatkínzók ellen nevű szervezet kért segítséget tőlünk. A hallottaktól még nekünk is leesett az állunk, pedig sok mindent tapasztaltunk már. Kirándulók egy Zsámbék melletti erdőben furcsa kis lényeket véltek felfedezni, és hamar kiderült, hogy azok tengerimalacok. Az állatvédők és a civilek 23 tengerimalacot gyűjtöttek végül össze" - emlékezett vissza Szalai Bálint, az egyesület elnöke.

Korábban, 2019-ben Sülysápnál már történt egy hasonló mentés. Ott nagyon sok elpusztult állat között kellett menteni a még élő malacokat. Ám a zsámbéki mentés minden addigi tapasztalatot felülírt, hiszen 23 rémült, sebesült tengerimalac érkezett aznap az egyesülethez. "Majdnem minden nőstény vemhes volt. Nem akartak semmit enni, inni, ahova leraktuk őket a ketrecben, órákig ott maradtak egy helyben. Soha nem láttunk még ilyet, hiszen zsákmányállatok révén, inkább iszkolni szoktak. Hetekig mesterségesen etettük őket, és imádkoztunk, hogy minden mama és baba épségben legyen"- idézte fel Beck Andrea, az egyesület tagja.

Zsámbéki Astrumnak szerencséje volt. Ő és a testvérei is mind életben maradtak. Anyukájuk gondozta őket, majd négyhetes korában megismerte új társát, Pitypangot. Ők ketten a második film főszereplői. A háromrészes sorozat azért is hiánypótló, mert számos fontos információt közvetít. Elismert, tapasztalt egzotikus állatorvosok nyilatkoznak a helyes tartásról, etetésről, gondozásról. Az egyesületi munkát pedig az egyesületi tagok, ideiglenes gazdik, örökbefogadók mutatják be saját tapasztalataikon keresztül.

Tekintse meg Ön is a háromrészes dokumentumfilmet!

Szénaország

Szénaország - Csillagod vagyok (1. rész)

Szénaország - Csillagod vagyok (2. rész)