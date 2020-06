Dolgok, amelyek megmérgezik kedvenceinket

Ha szeretnénk megőrizni háziállataink egészségét, akkor jobb, ha az alábbiakból nem esznek.

Gyógyszerek

A gyógyszereinket - akár recept nélkül kapható, akár orvos által felírt verzióról van szó - mindenképpen tartsuk olyan helyen, ahol az állat nem férhet hozzá! Az ezek által okozott mérgezés miatt ugyanis gyakran kötnek ki kórházban a macskák és kutyák.

A gyógyszerekkel viszont akkor is vigyázni kell, ha kifejezetten az állat kezelésére írta fel őket az orvos. Akárcsak az embereknél, az állatoknál is túladagolható a gyógyszer. Éppen ezért mindig nagyon körültekintőnek kell lennünk a készítmények adagolásában. Ezeket is ugyanúgy tartsuk elzárva, mint az emberek számára felírtakat!

Halállal is végződhet, ha gyógyszerből, rovarirtóból vagy vegyszerből eszik az állat. Fotó: 123rf

Zöldségek, gyümölcsök, édességek

Az ételek által okozott mérgezések is igen gyakoriak, éppen ezért nem árt tisztában lenni azzal, hogy mit kaphat kedvencünk, és mit nem. Egyes ártalmatlannak tűnő élelmiszerek - például a szőlő, a mazsola, a hagyma és afokhagyma- károsak az állatok szervezetére.

A kutyákra nézve a xilit fogyasztása is nagyon veszélyes: leeshet tőle a vércukruk és károsodhat a májuk. Nagyon gyakran betegszenek meg a házi kedvencek a csokoládétól is. Hogy pontosan mennyire káros az állatnak a csoki, az függ az édesség kakaótartalmától, illetve a kedvencünk méretétől és súlyától is. A magas kakaótartalmú csokoládé már kis mennyiségben is agyvérzést okozhat az állatoknál.

Vegyszerek a lakásban

Tiltólistás az alkohol is. Ha szeszes italt fogyasztott az állat, mielőbb vigyük orvoshoz! Nem árt tudni továbbá, hogy a cicákra és a kutyákra nézve a kábítószerek is nagyon veszélyesek. Nagyobb mennyiségben akár halált is okozhatnak. További részleteket itt talál!

Ha rágcsálók vagy rovarok szállták meg a lakást, az irtószerek kihelyezésével legyünk nagyon óvatosak! Ezek ugyanis a háziállatok szervezetébe jutva súlyos mérgezést, akár halált is okozhatnak. Tájékozódjunk azzal kapcsolatban is, hogy az állatok szervezetére milyen növények veszélyesek, és csak olyanokat tartsunk a lakásban, amelyek esetleges elfogyasztása nem okoz gondot! A macskák például elég gyakran szenvednek vesekárosodást az ártalmas szobanövények megrágcsálása miatt.

A különböző növényvédő szerek, illetve tápoldatok szintén károsan hatnak a háziállatok szervezetére, ezért ezeket is tároljuk körültekintően! Ugyanez vonatkozik a tisztítószerekre és festékekre is, ugyanis ezek is súlyos mérgezést okozhatnak a macskáknál és a kutyáknál.

