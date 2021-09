Szigorították a légszennyezési határértékeket

A tanulmányok azt mutatják, hogy a rossz levegőminőség jóval károsabb az emberekre, mint korábban gondolták, ezért újabb lépésekre van szükség a témával kapcsolatban. "A légszennyezés minden országban veszélyt jelent az egészségre, de leginkább az alacsony és közepes jövedelmű országokban sújtja az embereket" - indokolta az új irányelvek szükségességét Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Az ENSZ szakosított szervezete utoljára 2005-ben adott ki ajánlást a légszennyező anyagok határértékeiről.

A szenvedés csökkentése és az életek megmentése a cél

"A WHO új levegőminőségi irányelvei bizonyítékokon alapuló gyakorlati eszközök a levegő minőségének javítására, amelytől az élet függ. Minden országot és mindazokat, akik a környezetvédelemért harcolnak, felhívok arra, hogy léptesse életbe az irányelveket, hogy csökkentsük a szenvedést és életeket mentsünk meg" - hangoztatta a főigazgató. Az új irányelvek alapján a WHO felére, 10-ről 5 mikrogram/köbméterre csökkentette a levegőben lévő szállópor (PM2.5) éves célértékét, a PM10 éves célértéket pedig 20 mikrogrammról 15-re. A levegő nitrogén-dioxid-szennyezettségére ugyanakkor a jelenlegi éves 40 mikrogramm/köbméter helyett 10 mikrogramm/köbméter célértéket határozott meg.

A levegőszennyezés attól függően, hogy hol élünk, hosszabb-rövidebb időt elvesz az életünkből. Az átlagos egyiptomi élettartama 1,9 évvel, az átlagos indiaié 1,5 évvel kevesebb, mint lehetne, de az oroszok is körülbelül kilenc hónapot veszítenek. Sajnos, mi magyarok sem állunk valami jól.

"A WHO szinte az összes levegőminőségi határértéket csökkentette, figyelmeztetve arra, hogy az új irányértékek túllépése jelentős kockázatokat jelent az egészségre. Ugyanakkor a határértékek betartásával életek milliói menthetők meg. A szállóporhoz (PM2.5) köthető elhalálozás 80 százaléka elkerülhető lenne a világon, ha a jelenlegi légszennyezési határértékeket a javasolt új irányelvek alapján csökkentenék" - fogalmazott a szervezet közleménye.

Évi 7 millióan halnak meg a rossz levegő miatt

A WHO becslése szerint évente mintegy hétmillió ember hal meg idő előtt a légszennyezés miatt. A rossz levegő emellett a gyermekeknél károsan hat a tüdő fejlődésére, és növeli azasztmakialakulásának kockázatát is. A felnőtteknél pedig szív-és érrendszeri betegségeket okozhat a légszennyezés, de súlyosbíthatja a mentális betegségeket is.