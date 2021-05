Sinopharm-vakcina: ismét óriási mennyiség érkezett

Szlávik szerint ezért nem dőlhetünk még hátra - kattintson!

Ismét több mint 1 millió adagot kaptunk a Sinopharm-féle koronavírus-vakcinából. A kínai partnerek a május 31-ei határidő előtt bő két héttel szállították le ezt a mennyiséget is. A magyar külügyminiszter ezt úgy kommentálta, hogy minden nap számít, hiszen minél előbb tudják beoltani az embereket, annál korábban alakul ki náluk a védettség és kerülnek biztonságba.

Kardosné Huszár Ildikó klinikai diabetológiai szakedukátor oltáshoz készíti elő a Sinopharm-vakcinát. Fotó: MTI/Rosta Tibor

h i r d e t é s

A keleti vakcina, amire a WHO is rábólinott

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, nagyjából egy héttel ezelőtt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) engedélyezte a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását. Szijjártó Péter szerint mindez azt jelenti, mindenki biztos lehet abban, hogy ez az oltóanyag hatásos és biztonságos is.

Itt tart most a beszerzés

A vasárnapi szállítmánnyal egyébként már összesen 6,5 millió keleti vakcina érkezett Magyarországra. A külügyminiszter szerint ezek nélkül lehetetlen lett volna elérni a 4,6 milliós beoltottsági szintet, és ezek a COVID-19 elleni vakcinák különösen fontosak ahhoz is, hogy mihamarabb átléphessük az ötmilliós határt is, amely lehetővé tenné a lazítás következő lépéseit.

Koronavírus: sokan tévesen gondolkodnak a nyájimmunitásról - olvassa el a részleteket!