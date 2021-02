Koronavírus: újabb 100 ezer orosz vakcina jött

Így szállítják ki a kínai vakcinákat - nézze meg a képeket!

"A gyorsaság rendkívül fontos az oltások vonatkozásában, hiszen ha csak egy nappal tudjuk előrehozni az oltási menetrend végrehajtását, akkor is 100-150 ember életét meg tudjuk védeni" - emelte ki Szijjártó, hozzátéve, hogy így több mint 2000 ember megfertőződését tudják megakadályozni, és 10-15 milliárd forintnyi kártól tudják megmenteni a magyar gazdaságot. Ebben a helyzetben tehát versenyt futunk az idővel, ezért nagyon fontos, hogy minden forrásból minél gyorsabban megérkezzenek a Magyarországon már engedélyezett koronavírus-vakcinák - jelentette ki a külügyminiszter.

Az orosz fejlesztésű Szputnyik V vakcinát készítik elő az oltáshoz a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház oltópontján. Fotó: MTI/Bús Csaba

Összesen 2 millió adagot várunk

A miniszter egyébként még január 22-én jelentette be, hogy kétmillió adag, vagyis egymillió ember beoltásához elegendő vakcinát vásárolt Magyarország Oroszországtól. Péntek este pedig már arról tett közzé a videofelvételeket, hogy Szentpéterváron megkezdődött a százezer adag Szputnyik V (hivatalos nevén Gam-COVID-Vac) vakcina előkészítése a szállításra, majd az új típusú koronavírus elleni oltóanyag-szállítmánnyal a kamion útnak indult Budapestre.

Itt tart most az oltási program

Mint ismert, hétfő estig már 457096 személyt oltottak be a koronavírus ellen, 205720-an már a második oltást is megkapták. Jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek COVID-19 elleni immunizálását (AstraZeneca-vakcinával). Hamarosan megkezdődik az oltás a kínai Sinopharm-vakcinával is.

