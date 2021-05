Koronavírus: sok múlik az oltási program gyorsaságán

AstraZeneca-oltás: jobb 12 hetet várni a 2. adagra - kattintson!

A brit járványügyi számok továbbra is jók, hiszen összességében csökken az újonnan regisztrált fertőzöttek, a kórházi kezelést igénylő súlyos betegek és a COVID-19 okozta halálozások száma is. Az oltási kampány és a vírus közötti verseny azonban az elkövetkezendő időben sokkal szorosabbá válhat, ezért a második oltási adag nyújtotta megerősített védelem mielőbbi kialakulása most fontosabb, mint eddig bármikor.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

3-ról 2 hónapra csökken a várakozási idő

A fenti ok miatt a brit kormány egyesített oltásügyi bizottságának (JCVI) tanácsára döntés született arról, hogy a nagy-britanniai oltási gyakorlatban bevezetett 12 hétről 8 hétre rövidítik a koronavírus-vakcina két dózisának beadása közötti időtartamot az 50 éven felüliek, valamint az egészségi problémák miatt fokozottan veszélyeztetett lakossági csoportok körében. Az érintetteket a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) értesíti majd a második oltási adag új, közelebbi dátumáról. Mindemellett előbbre sorolják azokat is, akik már jogosulttá váltak az első oltási adag beadatására, de még nem keresték fel az oltási központokat - közölte a miniszterelnök.

Még okozhat gondot az új mutáns

Az indiai variáns akár komoly fennakadást is okozhat koronavírus-járvánnyal összefüggő intézkedések lépcsőzetes lazításának tervében, és megnehezítheti az utolsó nyitási programpont június 21-ei végrehajtását - figyelmeztetett Johnson. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre még az új mutáns terjedésével leginkább érintett északnyugat-angliai Boltonban sincs olyan fertőzésszám-növekedés, amely miatt az NHS elviselhetetlen nyomás alá kerülne.

