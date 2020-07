Koronavírus: jóval több lehet az áldozat, mint gondoljuk

A spanyol egészségügyi minisztérium csak azokat számolja a koronavírus-járvány áldozatai közé, akiknél PRC-teszttel igazolták a fertőzést. Azok azonban, akiknél a fennálló koronavírus-gyanút nem erősítették meg vizsgálattal, nem kerülnek bele a halálozási statisztikába. Az El País című országos spanyol napilap a tartományokból begyűjtött adatokban több mint 16 ezer ilyen esetet talált. A lap szerint így a járvány által leginkább sújtott madridi autonóm közösségben például csaknem ötezerrel, míg Katalóniában hétezerrel lehet több az áldozatok száma az eddig ismertnél.

Az El País által közölt adatok egyébként megfelelnek a nagy tekintélyű III. Károly egészségügyi kutatóintézet becslésének, amely korábban szintén 44 ezer körül mérte a lehetséges áldozatok számát, hasonlóan a spanyol temetkezési szolgáltatók szövetségéhez. A spanyol statisztikai hivatal (INE) június eleji jelentése szerint pedig idén május 24-éig 226 ezren hunytak el a dél-európai országban - mintegy 44 ezerrel többen, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A tájékoztatás azonban nem részletezte a különböző halálesetek okait, és valószínűleg sosem fog kiderülni, hogy ebből a 44 ezerből pontosan hány ember halála függhetett össze a koronavírus-fertőzéssel.

Szigorítanak az olaszok

Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását, ráadásul a kiszabható pénzbüntetés mértékét is növelték. A szabályok megszegői 400 és 1000 euró közötti bírságra számíthatnak. A Milánó városközpontján áthaladó metróvonalon szombat este több ezer utast ellenőriztek, közülük tizenháromra szabtak ki fejenként 400 euró bírságot, mert nem viseltek szájmaszkot. Nápolyban és térségében - többek között Ischia szigetén - több üzlet- és étteremtulajdonost, valamint vevőt és vendéget is ezer euróra büntettek, mivel nem vették fel a szájmaszkot.

Közben újra szigorították az új típusú koronavírus terjedésének megállítását célzó óvintézkedéseket Capri szigetén. A hét utolsó három napján - este hat órától hajnali négyig - például ismét kötelezővé tették a szájmaszk viseletét a turisták túlzott tömörülése és az igazolt fertőzöttek számának növekedése miatt. Ismét fel kell tehát venni a maszkot az utcán sétálóknak, valamint a kávéházak és az éttermek teraszain ülőknek. Olaszországban Capri az első terület, ahol ismét elrendelték a szájmaszk szabadtéri viselését, amit az ország nagy részén május 18-tól eltöröltek.

Egyébként hasonló szigorítás bevezetését mérlegelik Rómában is, ahol hétvégenként tömegek lepik el a főváros szórakozó negyedeit és ismertebb tereit. Ezen az sem segített, hogy több teret és utcát is lezártak. A hétfői adatok szerint Olaszország már több mint 246 ezer fertőzöttről és 35107 áldozatról számolt be a koronavírus-járvány kezdete óta.

