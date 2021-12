Koronavírus: ezért érdemes beoltatni a gyerekeket

Koronavírus: nem sok jót ígérnek a szennyvízadatok.

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, december 7-ig, azaz máig kaptak időt a házi gyermekorvosok arra, hogy összeírják, hány szülő akarja beoltatni a gyerekét koronavírus ellen. A Népszava cikke szerint gyűlnek a jelentkezések. A lap Havasi Katalint, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnökét idézte, aki azt mondta, eddig 30 jelentkezője van az első oltási napra a praxisában. A szakember arról is beszélt, hogy most egyelőre csak az igényeket gyűjtik, mert az oltás pontos részleteiről majd a héten születik majd döntés.

Gyűlnek a jelentkezések a gyerekoltásra itthon. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Alacsonyabb hatóanyag-tartalom

Póta György házi gyermekorvos szerint a vakcina összetevői majdnem ugyanazok, mint a felnőtteknek szánt oltás esetében, illetve a 12-18 éveseknek adható készítménynél. Egy különbség van: a 12 év alattiaknál alacsonyabb a vakcina hatóanyag-tartalma - 30 mikrogramm helyett 10 mikrogrammból áll egy adag. De ugyanúgy két dózist kell adni 21 nap különbséggel.

Biztos védelem a bizonytalannal szemben

Havasi Katalin egyébként mindenkinek ajánlja a védőoltást, ami "a bizonytalannal szemben a biztos védelmet jelenti". Mint kiemelte, ha a gyerek találkozik a vírussal már nincs, illetve nagyon csekély az orvos befolyása arra, hogy mi fog történni a szervezetében. Ezzel szemben a védőoltásról tudjuk, hogy 3-4 nap múlva kiürül a szervezetéből, és nem okoz maradandó elváltozásokat. Viszont ha megérkezik a valódi vírusfertőzés, akkor enyhébb lefolyású lesz a betegség.

A HGYE tájékoztatót is készített az oltással kapcsolatos kérdésekről. Ebben egyebek mellett leírják, hogy az oltott gyermekek kevésbé adják át a vírust a környezetüknek, mint az oltatlanok, az esetleges mellékhatások pedig hasonlóak, mint amiket a felnőtteknél figyeltek meg (fájdalom, bőrpír az injekció helyén, fáradtság, fejfájás, ízületi- és izomfájdalom). Az oltást azoknak is ajánlják, akik már átestek a fertőzésen, mert - mint kiemelték - afertőzésugyan kiválthat védelmet, de annak mértéke egyénenként nagyon eltérő és megjósolhatatlan.

