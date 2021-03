Koronavírus: ez lesz az új Pfizer-vakcinák sorsa

Pfizer-vakcina: hibás volt a csomagolás - kattintson!

A kedden érkezett, koronavírus elleni Pfizer-vakcinákat is a regisztrált idősek beoltására használják fel - derült ki a kormányzati tájékoztató oldalon közzétett összefoglalóból. Mint írták, az este folyamán az orosz oltóanyagból is érkezett utánpótlás, 180 ezer adag. Ezeket azonban csak a szükséges hatósági vizsgálatok után használhatják fel.

Egy idős férfi megkapja a Pfizer-vakcina második adagját a székesfehérvári oltóponton. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Itt tartunk most

Az ismertetés szerint Magyarország immár 5 oltóanyaggal rendelkezik, ennek is köszönhető, hogy felgyorsulhatott az oltás. Eddig csaknem 1,7 millió személyt oltottak be az új típusú koronavírus ellen, 494520-an pedig már a második dózist is megkapták. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második helyen áll az uniós átoltottsági ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,8 százalékot, szemben a 9,4 százalékos uniós átlaggal.

Ennyi nyugati és keleti vakcina jött eddig

Magyarország összesen 31 millió adag COVID-19 elleni oltóanyagot kötött le. Ebből 24 millió adag oltóanyag várható az uniós beszerzésből, amelynek eddig a 8 százaléka érkezett meg három gyártótól - a Pfizertől, a Modernától és az AstraZenecától. Az oldal táblázata szerint a Pfizer-vakcinából eddig 1296735, a Modernából 134400, míg az AstraZeneca-vakcinából 426700 adag érkezett az országba. A Janssen vakcinájának kiszállítása várhatóan csak április második felében kezdődik el. Ebből 4,36 millió adagot vár Magyarország.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Mint ismert, az oltási program felgyorsítása érdekében Magyarország orosz és a kínai vakcinák beszerzésére is szerződött, így további 3,5 millió ember oltására elég keleti vakcina érkezik majd a következő hónapokban. A kínai vakcinából eddig 1,1 millió adag jött, amelynek felét már felhasználták a regisztrált idősek első beoltására, a második felével pedig ezen a héten kezdődnek meg a második körös oltások. Az eddig érkezett Szputnyik-vakcinával szintén a regisztrált idősek oltását végezték. Az oldal adatai szerint az orosz vakcinából kedden késő délutánig 855600 adag érkezett Magyarországra.

