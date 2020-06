Ez változik hétfőtől a budapesti tömegközlekedésben

Ugyan a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet még nem oldották fel (erről folyamatban van az országgyűlési döntés), az élet több területen fokozatosan visszaáll a megszokott kerékvágásba. Ilyen a tömegközlekedés is: a Volánbusz a héten már bejelentette, hogy megszüntetik a 30 százalékos kapacitási korlátozást, most pedig a fővárosi járműveken is lazítanak.

A Fővárosi Önkormányzat közleménye szerint hétfőtől újra visszaáll az első ajtós felszállási rend az érintett járatokon, valamint az első ülések sem lesznek elkordonozva. "Jegyvásárlásra azonban továbbra sem lesz mód a buszokon, ezért kérjük, hogy felszállás előtt vagy mobiltelefonjukon vásárolják meg jegyeiket!" - hangsúlyozták.

Ózonos fertőtlenítéssel is küzdenek az új koronavírus terjedése ellen a BKV járatokon. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Továbbra is óvják az utazóközönséget

Felhívták a figyelmet arra is, hogy továbbra is kötelező a maszk viselése valamennyi budapesti tömegközlekedési eszközön, hiszen ez egyaránt védi az utasokat és a járművezetőket. Emellett a BKK ezután is fokozott figyelmet fordít a járművek takarítására, így napi rendszerességgel végzik el minden forgalomba kerülő jármű fertőtlenítését. Rendszeres a légkondicionáló berendezések fertőtlenítése és tisztítása, a légkondicionálóval nem rendelkező járműveken pedig nyitva tartják az ablakokat a megfelelő szellőzés érdekében.

A fenntartható főváros

Ezzel egy időben a BKK bejelentette, hogy új biciklitárolókat alakítottak ki a gödöllői (H8-as) HÉV vonalán Sashalom, Mátyásföld alsó, valamint a csömöri (H9-es) HÉV vonala mentén Cinkota alsó, Árpádföld és Szabadságtelep megállóknál. Ezeken túl a gödöllői HÉV Rákosfalva megállójánál a már meglévő B+R tároló burkolatát felújították, és új információs oszlopot helyeztek ki. Emlékeztettek továbbá, hogy a BKK január végén 27 budapesti helyszínen létesített új B+R - "bike and ride", azaz "biciklizz és utazz" - kerékpártárolókat.

A fenntartható város évek óta megfogalmazott célja, hogy Budapesten a környezettudatos megoldásokat részesítsék előnyben. Nagyobb távolságokra kiváló megoldás a közösségi közlekedés és a kerékpár kombinációja. Ezt szolgálják a metró és a HÉV-megállóknál létesített (B+R) biciklitárolók is - írta közleményében a BKK.