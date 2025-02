Ebben az országban a legboldogtalanabbak a gyerekek egy 2024-es kutatás szerint

Európában Anglia áll a legalacsonyabb helyen a gyermekek boldogsága terén, egy 2024-es felmérés szerint. Hogyan viszonyulnak egymáshoz az országok, és mit gondolnak a szakértők, mi áll az élettel való elégedettség csökkenése mögött? – teszi fel a kérdést elemző cikkében az Euronews Health.

A gyerekek jóléte és boldogsága is csökken

Európát a világ egyik legvirágzóbb régiójának tekintik, ahol az embereknek kevesebb gondja van, mint a más földrészeken, elmaradottabb országokban élőknek. A látszólagos jólét ellenére azonban, sok fiatal a gazdaság helyzetének romlásával szembesül, és emiatt a mentális egészségi állapotuk is radikálisan változik.

A Children's Society (egy brit székhelyű jótékonysági szervezet) idén kiadott egy jelentést, amely az Egyesült Királyságban élő fiatalok jólétét vizsgálja, valamint azt, hogy hogyan viszonyulnak az európaiakhoz ezek az arányok.

A 2024-es „Boldog gyermekkor” jelentése megállapította, hogy az európai fiatalok átlagosan 16,6 százaléka elégedetlen az életével, ami a kontinensen körülbelül minden hatodik fiatalnak felel meg. Hasonlóképpen jól teljesítettek a skandináv országok, Finnország és Dánia is, ahol csak 10,8, illetve 11,3 százalék számolt be alacsony elégedettségről. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban volt a legalacsonyabb az elégedettség a fiatalok körében (25,2 százalék), és szorosan követették őket a Lengyelországban (24,4 százalék) és Máltán élők is (23,6 százalék).

"A riport megállapításai riasztóak, és elfogadhatatlan képet festenek a gyermekek jólétéről az Egyesült Királyságban. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az angol fiatalok alacsonyabb jólétet és elégedettséget tapasztalnak Európa-szerte élő társaikhoz képest." - mondta Jack O'Neill, a The Children's Society politikai és közkapcsolati menedzsere.

Fotó: Getty Images

És a magyar gyerekek?

A 2022-es PISA jelentés szerint, a magyar diákok iskolai érzései és elégedettsége az élettel, viszonylag magasabb.

2022-ben Magyarországon a diákok 81%-a számolt be arról, hogy az iskolában könnyen barátkozik (OECD-átlag: 76%), 80%-uk pedig úgy érzi, hogy oda tartozik az iskolai közösséghez (OECD-átlag: 75%). Eközben 12% számolt be arról, hogy magányosnak érzi magát az iskolában, 13% pedig kívülállónak érzi magát, vagy kimarad onnan (OECD átlag: 16% és 17%). 2018-hoz képest Magyarországon javult a diákok iskolai összetartozás-érzése.

A diákok elégedettsége az élettel általában sok országban és gazdaságban csökkent az elmúlt években. 2022-ben Magyarországon a diákok 13%-a számolt be arról, hogy nem elégedett az életével: 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelte az élettel való elégedettségét 0 és 4 között. 2018-ban több diák nem volt elégedett az élettel (16%). Az OECD-országok átlagában az élettel elégedetlen diákok aránya a 2015-ös 11%-ról 2018-ban 16%-ra, 2022-ben pedig 18%-ra nőtt.

Miért az angol gyermekek a legboldogtalanabbak Európában?

A megkérdezett gyermekek és fiatalok kétötöde aggódik az emelkedő árak miatt, ami azt mutatja, hogy a megélhetéssel kapcsolatos aggodalmak a fiatalokra is átszivárognak, és növelik aggodalmukat.

Angliában mutatkozott a legnagyobb különbség az élettel való elégedettség terén az előnyös és hátrányos helyzetű fiatalok között, ami rámutathat a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségnek gyermekekre gyakorolt hatására. Ezenkívül a jelentés feltárta, hogy az Egyesült Királyság a negyedik legmagasabb helyen áll az élelmiszerhiány terén, a 15 évesek mintegy 11 százaléka pénzhiány miatt hagyja ki az étkezést.

"Azt is tudjuk, hogy az Egyesült Királyságban a megélhetési költségek válsága befolyásolja a fiatalok lehetőségeit, hogy szabadidejük legyen, vagy élvezzék a barátokkal vagy családdal való találkozásokat" - mondta O'Neill.

Az Egyesült Királyságban sok család számolt be arról, hogy nehezen engedheti meg magának a nyaralást, a gyermekeik számára szervezett szabadidős tevékenységeket, sőt egyes esetekben még ünnepségeket és különleges alkalmakat is, 41 százalékuk pedig azt mondta, hogy egyáltalán nem engedheti meg magának ezeket. Emellett a gyerekek 50 százaléka arról számolt be, hogy a pénzhiány megakadályozta őket abban, hogy olyan tevékenységekben vegyenek részt, mint a barátokkal való találkozás vagy az iskolai kirándulások.

"A megkérdezett gyermekek és fiatalok kétötöde aggódik az emelkedő árak miatt, ami azt mutatja, hogy a megélhetéssel kapcsolatos aggodalmak átszűrődnek a fiatalokra is, ezzel növelve az aggodalmukat " - mondta O'Neill.

Az emelkedő árak mellett, a gyerekek aggódtak a bűnözés, az online biztonság és a környezetvédelmi kérdések miatt is.

O'Neill szerint az iskolai biztonsággal, az összetartozás érzésével és a zaklatással kapcsolatos aggodalmakkal kapcsolatban Angliában a második legmagasabb az arány Európában.

"Az iskoláknak lehetőséget kell biztosítania a fiatalok számára, hogy életre szóló emlékeket szerezzenek, inspirációt találjanak, barátokat szerezzenek és reménykedjenek a jövőben. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy néhány gyermek esetében ez nem így van." - tette hozzá O'Neill.

A világjárvány, a szegénység növekedése, a fiatalok biztonságával kapcsolatos aggodalmak, az éghajlati vészhelyzet és egyéb stresszek megterhelték a fiatalok életét, és megakadályozhatják a boldog és teljes gyermekkor élményét.