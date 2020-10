Az európai nőket többet zaklatják online

Világszerte a lányok és fiatal nők többségét éri zaklatás a világhálón - derült ki egy hétfőn megjelentetett nemzetközi tanulmányból. A Plan International brit civil szervezet szerint az általa megkérdezett mintegy 14 ezer lány és fiatal nő 58 százalékának vannak személyes tapasztalatai a zaklatásról a közösségi médiában. Az eredményeket illetően megfigyelhetőek regionális különbségek, a legtöbben - a válaszadók 63 százaléka - Európában számoltak be online zaklatásról, őket követi Latin-Amerika 60 százalékkal, majd 58 százalékkal az ázsiai és csendes-óceániai térség, 54 százalékkal Afrika, végül 52 százalékkal Észak-Amerika.

A Facebook a legveszélyesebb terep

Mi számít zaklatásnak? Az online zaklatás azért is ijesztő, mert bárhol és bármikor utolérhet, a zaklató pedig sokszor egy álprofil mögé bújva teszi tönkre áldozata életét. További részletek korábbi cikkünkben. h i r d e t é s

Az online erőszakról valaha készített legnagyobb kutatásnak számító tanulmány szerint a legtöbb zaklatás a Facebookon történik, majd az Instagram és a WhatsApp következik. "A lányokat túl gyakran zaklatják, bántalmazzák, és elűzik őket az online térből" - mondta a jelentés ismertetésekor Anne-Birgitte Albrectsen, a Plan International vezérigazgatója. Albrectsen rámutatott arra, hogy a koronavírus-világjárvány miatt a gyerekek több időt töltenek otthon és a világhálón. Közel 700 millió lány marad ki jelenleg az iskolából.

A Plan International vezérigazgatójának elmondása szerint a nemek közötti egyenlőségért kampányoló nők esnek különösen gyakran áldozatául ezeknek a támadásoknak. A szervezet felszólította a technológiai vállalatokat és kormányokat, hogy lépjenek fel keményebben a világhálón történő zaklatásokkal szemben.

A legtöbb zaklatás a Facebookon történik. Fotó: Getty Images

Stop Abúzus

A HáziPatika.com-ot is kiadó Central Médiacsoport teljes portfóliójának részvételével - és a Hintalovon Alapítvány szakmai támogatásával - szeptemberben indította el Stop Abúzus elnevezésű kampányát, melyben hazai hírességekkel együtt hívja fel a figyelmet az internetes és közösségi médiás zaklatásra. A kampányhoz a többi között Borbély Alexandra, Trokán Nóra, Mihalik Enikő, Rúzsa Magdi, Geszti Péter vagy éppen Majka is csatlakozott. A Central Médiacsoport és a Hintalovon Alapítvány több évre tervezett, érzékenyítő projektjének célja, hogy a sztárokkal közösen gyakorlati segítséget nyújtsanak, ezáltal pedig csökkenjen a zaklatások száma. A Stop Abúzus kampánnyal a kiadó nemcsak a problémára próbál rávilágítani, hanem arra is törekszik, hogy a nagyon sok családhoz, szülőhöz eljutó termékein keresztül gyakorlati segítséget is nyújtson a zaklatások számának csökkentése érdekében. Ezért a stopabuzus.hu oldalon összegyűjtve is elérhetővé teszik a témában készített cikkeket, videós tartalmakat, valamint a gyermekjogi szakértők által összeállított kézikönyvet is.