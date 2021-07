A házipatika legfontosabb összetevői

Ha jól felszerelt házipatikát állítunk össze, nem okozhat problémát, hogy otthon is ellássunk kisebb sebesüléseket, esetleg enyhítsünk bizonyos kellemetlen tüneteket. Lássuk, melyek azok a legfontosabb készítmények, eszközök, amelyek soha nem fogyhatnak ki a gyógyszeres dobozunkból!

Fájdalomcsillapító

Hogyan válasszunk fájdalomcsillapítót? Olvassa el a gyógyszerész tanácsait - kattintson ide!

A fájdalomcsillapító a házipatika egyik legalapvetőbb összetevője. Az acetilszalicilsav- (aszpirin), ibuprofen-, diklofenák-, paracetamoltartalmú, úgynevezett nem szteroid gyulladáscsökkentő készítmények a fejfájástól kezdve a menstruációs fájdalmon át a fogfájásig számos fájdalomtípussal felveszik a harcot. Influenzaszerű megbetegedések esetén szintén segíthetnek azáltal, hogy csökkentik a betegség miatt fellépő izom- és ízületi fájdalmat, lázat. Akkor is bevethetőek, ha arthritisz vagy egyficamokozta mozgásszervi fájdalmat szeretnénk rövid távon elviselhetőbbé tenni. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az ibuprofentartalmú készítmények várandós nőknek nem ajánlottak, és az asztmásoknak is vigyázniuk kell ezekkel a szerekkel.

Egyes gyógyszerekre és a sebkezeléshez szükséges kellékekre bármikor szükségünk lehet. Fotó: Getty Images

Antihisztamin

Antihisztamint is célszerű tartani otthon. Az antihisztamintartalmú krémek, kenőcsök, gélek jó szolgálatot tesznek rovarcsípések kezelésekor, vagy példáulcsalánkiütésesetén. A szájon át szedhető antihisztaminok a szénanátha tüneteinek kordában tartását és a különféle élelmiszerek által kiváltott kisebb allergiás reakciók enyhítését segítik, de csillapítják a bárányhimlővel járó viszketést is. Fontos ugyanakkor tudni, hogy egyes antihisztaminok álmosságot okozhatnak. Szerencsére azonban kaphatóak olyan készítmények is, amelyekre ez nem vagy kevésbé jellemző, vásárlás előtt tehát célszerű egyeztetni kezelőorvosunkkal, gyógyszerészünkkel.

Hasmenés elleni szer

A hasmenés hátterében számos dolog állhat, így például gyomorvírus vagyételmérgezésis okozhatja. Mivel egy rendkívül kellemetlen tünetről van szó, ami a legtöbbször hirtelen jelentkezik, megkönnyítheti a dolgunkat, ha nem kell ilyenkor a gyógyszertárba szaladnunk, hanem csak előkapjuk a megfelelő készítményt, és rögtön be is tudjuk venni. Azzal viszont legyünk tisztában, hogy bár a hasmenés elleni szerek gyorsan gátat szabhatnak a problémának, a kiváltó okot nem szüntetik meg. A készítményekben egyébként leggyakrabban loperamid van, amely hatóanyag úgy segít, hogy lelassítja az emésztőrendszer működését. Ne feledjük: 12 év alatti gyermeknek nem szabad hasmenés elleni szert adni, mert nemkívánatos mellékhatások léphetnek fel.

Gyomorégés elleni szer

A gyomorégés, amiért a savas gyomortartalom nyelőcsőbe való visszajutása felelős, egy viszonylag gyakori panasz. Elég egy kiadós lakoma vagy egy túlzottan fűszeres, csípős, esetleg zsíros fogás, és máris kész a baj - ebből fakadóan érdemes mindig tartani otthon valamilyen gyomorégés elleni szert. Ezekből egyébként többféle is kapható: vannak olyanok, amelyek azáltal segítenek, hogy közömbösítik a gyomorsavat, míg más készítmények a gyomorsav-termelődést csökkentik.

Hányinger-csillapító

A hányingernek többféle oka is lehet: van, akire utazás közben tör rá (utazási betegség), a várandósság első hónapjaiban is kifejezetten jellemző, de ételmérgezés vagy stressz is előidézheti. Bár az esetek nagy részében rövid idő alatt elmúlik, nem árt, ha lapul a házipatikában hányinger-csillapító készítmény, hogy ha mégis szükségét érezzük, enyhíthessünk a zavaró tüneten.

Fényvédő

Annak érdekében, hogy bőrünk minél tovább megőrizze szépségét, rugalmasságát, egészségét, állandó napvédelemre van szükség - vagyis a fényvédő szerekből se fogyhatunk ki soha. A Bőrrák Alapítvány (Skin Cancer Foundation) azt ajánlja, hogy mindennap széles spektrumú (az UV-A- és az UV-B-sugarak ellen is védelmet nyújtó) és legalább 15-ös faktorszámú terméket használjunk. Amennyiben azonban hosszabb ideig tartózkodunk a napon, minimum 30-as faktorszámú készítményt javasolnak a szakemberek.

Sebkezeléshez szükséges szerek, eszközök

Az olyan kisebb sérüléseket, mint például a vágások, rándulások, zúzódások, horzsolások, általában mi magunk is elláthatjuk otthon - de természetesen csak akkor, ha a gyógyszeres dobozban megvannak az ehhez szükséges szerek, eszközök. Figyeljünk tehát rá, hogy mindig legyen steril gumikesztyű, olló, csipesz (külön kullancscsipeszt is beszerezhetünk), lázmérő, sebfertőtlenítő és többféle kötszer (sebtapasz, mull-lap, mullpólya stb.). Jó, ha van a sebgyógyulást segítő hámosító krémünk is, de még szerencsésebb, ha ez egyben fertőtlenítőszert is tartalmaz.

Hogyan tároljuk a gyógyszereinket?

Ha megvannak a legfontosabb gyógyszerek, az még csak fél siker. Arra is ügyelnünk kell, hogy mindegyiket megfelelően használjuk, tároljuk. Mindig tartsuk be a csomagoláson és a betegtájékoztatóban olvasható utasításokat, illetve figyeljünk arra is, hogy olyan helyen legyen a házipatikánk, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá. Ugyancsak lényeges, hogy időnként ellenőrizzük a szavatossági időt: ha valamelyik készítmény lejárt, semmiképpen se szedjük be, hanem vigyük el a legközelebbi gyógyszertárba, ahol ingyen átveszik megsemmisítésre.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.