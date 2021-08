Koronavírus: így terjed az egy háztartásban élők között

Egy friss tanulmány szerzői arra keresték a választ, hogy vajon van-e különbség a SARS-CoV-2 vírus háztartáson belüli átadásának esélyét illetően a fiatalabb és az idősebb gyermekek között.

A delta variáns veszélyesebb a gyerekekre, mint a korábbi koronavírus-változatok. Fotó: Getty Images

A kohorsz tanulmányba - amit a Jama Pediatrics gyermekgyógyászati orvosi folyóirat oldalán publikáltak - összesen 6280 olyan háztartást vontak be, ahol a gyerekeknél előfordult koronavírus-fertőzés. Ebből 1717 háztartásban (vagyis körülbelül 27 százaléknál) történt másodlagos átvitel: amikor a koronavírust a gyerek továbbadta a vele egy háztartásban élőnek. A kanadai adatokon alapuló vizsgálat során a gyerekeket négy csoportba sorolták: 0-3, 4-8, 9-13 és 14-17 éves korig.

Az Egyesült Államokban gőzerővel zajlik az mRNS-alapú vakcinák 12 évnél fiatalabbakon végzett klinikai vizsgálata. Ám az eredményekre egy darabig még várnunk kell.

Mi derült ki?

A kutatók azt találták, hogy a 3 évesnél fiatalabb gyermekek esetében volt a legnagyobb a vírus átadásának kockázata. Ennek esélyhányadosa - amellyel expozíció esélyét határozzák meg az eset- és a kontrollcsoportot figyelembe véve - 1,43 volt. A 4-8 éves és a 9-13 éves gyermekeknél szintén megnövekedett az vírusátvitel esélye, előbbieknél 1,4, utóbbiaknál 1,13 volt az esélyhányados. A tanulmány szerzői ugyanakkor leszögezték, további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy még pontosabban megállapíthassák a vírus átadásának kockázatát a fiatal gyerekeknél.

Az eredmények már csak azért is fontosak, mert az őszi félév kezdetével az óvodások és az iskolások visszamennek a közösségbe, és mivel a 12 év alattiak immunizálását eddig egyetlen országban sem engedélyezték, ők teljesen védtelenek lesznek a koronavírus-fertőzéssel szemben. Ahogy arról nemrégiben a HáziPatika.com is beszámolt, a brit változatnál kétszer fertőzőképesebb delta variáns gyorsan terjed a gyerekek körében is, ráadásul súlyosabb megbetegedést okozhat az oltatlanoknál, mint a korábbi változatok.

