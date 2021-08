Egy bogár segíthet a parlagfű elleni harcban

Magyarország nemzetközi viszonylatban is a parlagfűvel legszennyezettebb országok közé tartozik, ráadásul a gyomnövény elleni harc sem mondható túl sikeresnek itthon. Most azonban úgy tűnik, a természet a segítségünkre sietett, mégpedig egy Európába behurcolt, idegenhonos bogárfaj, a parlagfű-olajosbogár képében, amelynek fő tápláléka a parlagfű levele - írja a 24.hu. A lap dr. Markó Viktor entomológust, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Rovartani Tanszékének egyetemi tanárát kérdezte arról, jelentősen csökkentheti-e a rovar a parlagfű okozta károkat és kínokat.

A parlagfű pollenje sokaknak okoz gondot itthon. Fotó: Getty Images

"Inkább barát, mint ellenség"

Magyarországon továbbra is a parlagfű okozza a szénanáthás tüneteket a légúti allergiával küzdők többségénél. Mutatjuk, mit tegyünk, ha parlagfű-allergiára gyanakszunk.

Mint azt a szakember elmondta, "alapos kutatásokra van szükség a faj hazai tevékenysége kapcsán, de miután lárva és imágó alakban is a parlagfű levelét fogyasztja, valószínűleg inkább barát lesz, mint ellenség". Ugyanakkor azt is érdemes kiemelni, hogy bár a rovar kedvence a parlagfű, más fészkesvirágzatú növényeket is eszeget, mint amilyen például a napraforgó. Előfordulhat tehát, hogy a parlagfű-olajosbogár átvált erre a mutatós haszonnövényre.

h i r d e t é s

Amennyiben a rovar folytatja a "parlagfűdiétát" és megfelelően elszaporodik, már csak az a kérdés, milyen mértékben lesz a segítségünkre. Ideális esetben annyi levelet kell fogyasztania, amennyi érdemben visszaveti a parlagfű állományát, és lehetőleg még pollenszórás előtt kellene végzetes csapást mérnie a növényekre. "Tudjuk, hogy a petéit parlagfűre teszi, a lárvák a levelekből táplálkoznak, ott is bábozódnak, majd a kifejlett bogár, az imágó is marad a terített asztalnál. Innentől kezdve hatékonyságuk az egyedszámukon múlik, ennek kulcsa pedig az, hogy hány generáció fejlődik ki egy évben" - magyarázza a szakember, aki hozzátette: sokat számít a hőmérséklet is. Minél melegebb van, annál gyorsabban fejlődnek, annál több nemzedéket hoznak létre.

Több fronton kell támadni

Összességében elmondható, hogy a parlagfű-olajosbogár nem fogja helyettünk megoldani a parlagfű által okozott problémát, de várhatóan javít a helyzeten. A parlagfüvet egyébként több fronton kell támadni és/vagy folyamatosan erős nyomás alatt tartani, hogy az erőfeszítéseknek bármi látszata legyen. Emiatt szükség lehet további parlagfűfogyasztó fajok bevetésére is.