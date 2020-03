Az egészségügyben dolgozókért világít a Lánchíd

A koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók tiszteletére péntektől fehér díszkivilágítást kapott a Lánchíd - tudatta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szombaton, a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Az ápolók köpenyének színét viseli a Lánchíd

A főpolgármester szerint a Lánchíd "apró gesztusként" péntektől az orvosok, ápolók köpenyének színét viseli. A fehér "egy újrakezdés lehetősége is, egy olyan világé, ahol azokat az embereket, akik életeket mentenek, a baj elmúltával is jobban meg fogjuk becsülni" - tette hozzá. Szerinte ugyan az elmúlt években hajlamosak voltunk róla megfeledkezni, de most a járvány idején mindenki számára világossá vált, hogy milyen fontosak azok az emberek, akik az egészségügyben dolgoznak.

Az egész város, az egész ország egy emberként drukkol az orvosoknak, az ápolóknak és az őket segítőknek, hogy az ország legyőzhesse a járványt - fűzte hozzá. A főpolgármester a budapestiek nevében köszönetet mondott az egészségügyben dolgozók munkájáért.