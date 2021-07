Gyógynövények a hormonális egyensúlyért

Miért csökken az ösztrogén változókorban? A válaszért kattintson ide!

Vannak, akik az életük bizonyos szakaszaiban - például a pubertás, a várandósság vagy menopauza idején - hívják segítségül a növényi hormonkiegyensúlyozókat, és vannak, akik pedig valamilyen konkrét betegség, esetleg az öregedés miatt próbálnak növényi megoldást keresni a hormonális problémáikra. Mutatjuk, a HealthLine gyűjtése szerint melyikgyógynövényeka legjobban erre a célra. Fontos azonban leszögezni, hogy a gyógynövények sem jelentenek megoldást mindenre és mindenkinek. Éppen ezért kúraszerű használatukkal kapcsolatban mindig érdemes kikérni egy orvos véleményét és tanácsát.

Feketekömény

A feketekömény magjának koncentrált kivonatában egy timokinon nevű növényi összetevő található, amellyel kapcsolatban már jó néhány kutatás készült - igaz, mindet állatokon végezték. Ezeknek az eredményeiből az látszik, hogy a timokinon a testben az ösztrogénhez hasonlóan viselkedhet, ezért segíthet enyhíteni a menopauzával járó kellemetlen tüneteket.

Indiai ginzeng

Az ashwaganda, amit indiai ginzengként is ismerhetünk, segíthet a megfelelő szintre hozni a vérben a kortizolt, illetve a pajzsmirigyhormonokat. Ez a gyógynövény ugyanis támogatja azokat az agyi funkciókat, amelyek ezeknek a hormonoknak a termelődéséért felelősek. Ezt kutatások is igazolják, de a konkrétumok ellenőrzéséhez még további vizsgálatokra is szükség lenne.

Fekete poloskavész

A fekete poloskavészt tartalmazó táplálékkiegészítők a női szaporító szervrendszer egészségének megőrzésében bizonyultak hatékonynak. Emellett sokat segíthetnek azoknak a nőknek is, akik a menopauza kellemetlen tüneteivel és mellékhatásaival küzdenek.

Köszméte

A köszméte a prolaktin hormon termelődésének kiegyensúlyozására használható sikerrel. A vér prolaktinszintjének csökkentése ugyanis segíthet a premenstruációs szindróma (PMS) tüneteinek kezelésében. Egyes kutatások már azt is vizsgálják, hogy termékenységi problémák, illetve a policisztás ovárium szindróma (PCOS) kezelésében mennyire lehet hatékony. A menopauza tüneteinek enyhítését célzó készítményekben gyakran a fekete poloskavésszel kombinálva is használják.

Majoranna

A majorannát mi elsősorban aromás fűszernövényként ismerjük, pedig kutatások szerint hatással lehet a kortizol, az esztradiol és az inzulin szintjére is a szervezetünkben. Jelenleg is több vizsgálat zajlik azzal kapcsolatban, hogy mi a használatának a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módja. Különösen a PCOS-re gyakorolt hatását kutatják a szakemberek.