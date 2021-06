A legjobb gyógy- és fűszernövények a szív egészségéért

Szívünk egészségéért a legtöbben igyekszünk rendszeres mozgással, a dohányzás kerülésével, valamint egészséges táplálkozással is tenni. Ez utóbbira úgy is rásegíthetünk, ha ételeinket a megfelelő gyógy- és fűszernövényekkel ízesítjük.

Hogy melyek ezek, azt Ann Louise Gittleman táplálkozástudományi szakember részletezte könyvében (Radical Longevity: The Powerful Plan To Sharpen Your Brain, Strengthen Your Body, and Reverse the Symptoms of Aging). Az általa említett, rendszeres fogyasztásra ajánlott három gyógy- és fűszernövényről a Wellandgood cikke alapján készítettünk egy rövid összefoglalót.

Fokhagyma

A sokoldalúan felhasználható, jellegzetes ízéről ismert fokhagymát nemcsak fűszer-, hanem egyenesen gyógynövényként is számon tartják a szakemberek. Dr. Gittleman azt is kiemeli, hogy több mint száz biológiai értelemben véve hasznos kémiai anyagot tartalmaz, beleértve a cinket, vasat, rezet, magnéziumot, szelént, illetve az A- és C-vitamint, valamint különféle aminosavakat. A tudósok szerint rendszeres fokhagymafogyasztással csökkenthető a koleszterinszint, valamint segíthet megelőzni a vérrögképződést.

Afokhagymais segíthet megőrizni szívünk egészségét. Fotó: Getty Images

Cayenne-bors

Ez a magas antioxidáns-, valamint A-, B- és C-vitamin-tartalmú fűszer foszforban, kalciumban és vasban is gazdag. A szívbetegségek kockázatának csökkentésével a tudósok által már korábban is összefüggésbe hozott E-vitamin-tartalmának köszönhetően pedig segíthet abban, hogy szívünk sokáig erős és egészséges maradjon. Kapszaicintartalma hozzájárul ahhoz, hogy szívünk hatékonyabban pumpálja a vért, továbbá segíthet felpörgetni az anyagcserét és kipucolni az artériák falára lerakódott zsírt.

A Cayenne-borsot fogyaszthatjuk fűszerként, salátákon, húsokon, szendvicseken, tésztákon, de ha különleges és hatékony reggeli ébresztő ízélményre vágyunk, akkor akár a kávénkba is szórhatunk belőle egy keveset.

Galagonya

Nem véletlenül emlegetik a szív gyógynövényeként: virágában és levelében is találhatók antioxidánsok, szívünk egészségét pedig számos módon, a többi között gyulladáscsökkentő hatása révén is segít megőrizni. Ezen kívül hozzájárulhat a koleszterinszint és a vérnyomás csökkentéséhez, és gátolhatja a plakkok képződését. Emellett tágítja az ereket, ezáltal javíthatja a szív vérellátását.

A galagonya fogyasztásának egyik legegyszerűbb és igen hatásos módja, ha teát készítünk belőle, és rendszeresen szürcsölgetjük - szívünk hálás lesz érte!