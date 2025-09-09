Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +26°
Hidegfront

Szegénységre készülnek nyugdíjas éveikben a magyarok

Illés Attila
Szerző Illés Attila

A legtöbb középkorú magyar szegénységre és nélkülözésre számít a nyugdíjas éveiben.

Pesszimisták a magyarok annak kapcsán, mi vár rájuk a nyugdíjas éveikben - derült ki a K&H idei második negyedéves, reprezentatív felméréséből, amelynek eredményeit a G7 is kielemezte. A felmérést a 30 és 59 év közötti korosztályban végezték el, a válaszadók legtöbbje pedig arra számít, hogy időskorában is dolgoznia kell majd azért, hogy a szerény megélhetését biztosítani tudja.

Érdekes módon minél fiatalabbak voltak a válaszadók, annál bizonytalanabbnak érezték az anyagi helyzetüket idősebb korukra. A harmincas éveikben járók 65 százaléka tartja elképzelhetőnek, hogy nyugdíjasként nélkülöznie kell, a negyvenesek körében 61, az ötveneseknél pedig 46 százalék ez az arány. A válaszadók 83 százaléka tart attól, hogy a nyugdíjcélú megtakarításai elinflálódnak, és 77 százaléka úgy gondolja, hogy nyugdíjasként is dolgoznia kell majd anyagi okok miatt. Nem egészen egyharmad azok aránya, akik bizakodnak abban, hogy meg fognak élni a nyugdíjukból.

Ez is érdekelhet

Borítófotó: Getty Images

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

nyugdíj szegénység

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +26 °C
Minimum: +15 °C

Gomolyfelhős, napos idő várható, de nyugat, délnyugat felől ismét növekszik a felhőzet, és a Dunántúl délnyugati felén eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben hidegfronti hatás érvényesül, holnapra pedig már melegfrontot jósol az előrejelzés.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra