Szegénységre készülnek nyugdíjas éveikben a magyarok

Pesszimisták a magyarok annak kapcsán, mi vár rájuk a nyugdíjas éveikben - derült ki a K&H idei második negyedéves, reprezentatív felméréséből, amelynek eredményeit a G7 is kielemezte. A felmérést a 30 és 59 év közötti korosztályban végezték el, a válaszadók legtöbbje pedig arra számít, hogy időskorában is dolgoznia kell majd azért, hogy a szerény megélhetését biztosítani tudja.

Érdekes módon minél fiatalabbak voltak a válaszadók, annál bizonytalanabbnak érezték az anyagi helyzetüket idősebb korukra. A harmincas éveikben járók 65 százaléka tartja elképzelhetőnek, hogy nyugdíjasként nélkülöznie kell, a negyvenesek körében 61, az ötveneseknél pedig 46 százalék ez az arány. A válaszadók 83 százaléka tart attól, hogy a nyugdíjcélú megtakarításai elinflálódnak, és 77 százaléka úgy gondolja, hogy nyugdíjasként is dolgoznia kell majd anyagi okok miatt. Nem egészen egyharmad azok aránya, akik bizakodnak abban, hogy meg fognak élni a nyugdíjukból.

Borítófotó: Getty Images