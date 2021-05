Humánmeteo: makacsul kitart a migrén

Hétfőn fronthatás nem érvényesül, de a nyárias melegben a melegfrontra jellemző tünetek továbbra is előfordulhatnak az érzékenyebbeknél, amik kissé fokozódhatnak is. Helyenként már a 30 fokot is megközelítheti a délután mért hőmérséklet, de az erős déli szél nem veszít erejéből. Főleg a migrénesek helyzete nehezül meg ebben az időjárási helyzetben. Az erős széllel még melegebb levegő áramlik térségünkbe, az ilyenkor jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A migrénes panaszok pár napig még kitartanak. Fotó: Getty Images

Az érzékenyebbek arra lehetnek figyelmesek ebben az időszakban, hogy tompábbak, aluszékonyabbak a megszokottnál, illetve tartósabban is tapasztalhatnak fejfájást, migrént.

A kávéfogyasztást most lehetőleg mérsékeljük, helyette inkább sétáljunk, sportoljunk.

A rendszeres testmozgás is kiváló élénkítő - a kevésbé meleg órákban a szabadban is kocoghatunk, sétálhatunk; azonban a tűző napon kerüljük a testmozgást! A migrénhajlam fokozódására még pár napig számítani kell, emellett a gyulladások is felerősödhetnek.

A szabadtéri tevékenységek során viseljünk könnyű, természetes anyagból készült ruhadarabokat, amik alatt hűsölhetünk, és nem fülled be a bőr. Fejünket óvjuk szalmakalappal vagy más fejfedővel, és viseljünk bevizsgált, UV-szűrős napszemüveget is!

h i r d e t é s

Készüljünk az erős UV-sugárzásra!

A napos déli órákban erős UV-sugárzásra számíthatunk, emiatt 11 és 15 óra között még a kevésbé érzékeny bőrűek se napozzanak megfelelő védelem nélkül! A kisgyerekek bőre fokozottan érzékeny, esetükben nagyon magas, legalább 50-es faktorszámú naptejet használjunk. A vízpartok mellett a megnövekedett sugárzás-dózis miatt a megszokottnál erősebb bőrvédelemre van szükség. A hőérzet és a komfortérzet várhatóan ingadozó lesz, az élénk szél is csökkenti pár fokkal az érzett hőmérsékletet.

A pollenterhelés tovább fokozódik, a platán és a tölgy okozhatják a legtöbb panaszt. Az allergiásoknál orrfolyás, szemviszketés és könnyezés, tüsszögés jelentkezhet, a tünetek mérséklése érdekében az érintettek fogyasszanak kevesebb tejterméket és vörös húst. A gyakoribb porszívózás és hajmosás is segíthet, és rögtön mossunk kezet, amint hazaértünk.

A közlekedés során elsősorban a vakító napsütés lehet zavaró, ami igen veszélyes, nagy sebesség mellett a hirtelen észlelt akadályokat nehezebb kikerülni, illetve gyorsan fékezni. Tompulnak a reflexek, ezért vezessünk lassabban, óvatosabban, az esetlegesen tapasztalható koncentrálási problémák esetén pedig tartsunk rövid pihenőt, a friss levegő is segíthet!