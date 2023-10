Orvosmeteo: elmossa a pénteket az eső

Esős, helyenként szeles időre számíthatunk pénteken, a levegő is lehűlt némiképp. A Kiderül előrejelzése szerint kettősfront okozhat napközben panaszokat.

Országszerte borult lesz ma az ég, sokfelé számíthatunk esőre, záporra. A déli órákban többfelé felszakadozik a felhőzet, majd a nyugat felől érkező hidegfront hatására erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, a front mentén zivatarok, akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Az ország északi harmadán-felén jelentős lesz a lehulló csapadék mennyisége. A déli szél délután északnyugatira, nyugatira fordul, többfelé viharossá fokozódik, sőt erősen viharos lökések is várhatók. A csúcshőmérséklet 12 és 24 fok között várható, a legmelegebb a déli határnál lesz. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Esős lesz a péntek. Fotó: Getty Images

Az előrejelzések szerint a csapadékos idő mellett ma kettősfronti hatás is okozhat kellemetlenségeket. A frontérzékenyek panaszai felerősödhetnek, sokakat gyötörhet fejfájás, migrén, a görcsös panaszok is várhatóan intenzívebbé válnak. Várhatóan a vérnyomászavarokkal élők is tapasztalhatnak rosszulléteket. A szél sokhelyütt viharos erősségűvé fokozódhat, ami tovább rontja a hőérzetet és növeli a megfázás veszélyét.