A petesejt útja

Az újszülött kislányok összesen nagyjából egymillió petesejttel a petefészkeikben születnek, amelyek működése a kamaszkorban termelődő hormonok hatására indul meg. Számuk ekkor már a töredékére csökken, majd végül csak körülbelül 400 megy át az érés folyamatán. Egy ciklus során egyszerre több petesejt kezd érni, de - az esetek nagy többségében - végül csak egyetlen domináns szabadul ki a megrepedt tüszőjéből, majd pedig a két petefészek valamelyikéből.

Ovulációnak azt nevezzük, amikor a petesejt bejut a petevezetékbe és elkezd a méh felé haladni. Ekkortól számítva nagyjából 24 órája van, hogy hímivarsejttel találkozva megtermékenyüljön és készen álljon beágyazódni a méhbe, amely a progeszteron termelődés hatására válik erre alkalmassá. Mivel a hímivarsejtek akár 5 napig is képesek életben maradni, a megtermékenyülés úgy is létrejöhet, ha a közösülés az ovuláció előtti néhány napban történik.

Fontos tények a női ciklusról.

A peteérés tünetei

Az ovuláció során jól felismerhető a hüvelyváladék megváltozása: ilyenkor állagban, színben kissé a tojásfehérjére emlékeztet, erőteljesen nedvessé és nyúlóssá válik, hogy ezáltal is segítse a spermiumok túlélését és haladását a hüvelyben. Apeteéréstünetei közé tartozhat továbbá az emelkedett libidó, illetve a középidős alhasi fájdalom, amelynek mértéke egyénenként változó lehet. Míg vannak, akiknél kifejezetten erőteljes - sőt, akár pecsételő vérzéssel, mellfeszüléssel és hőemelkedéssel is együtt jár - mások szinte észre sem veszik.

Menstruáció (menzesz)

Amennyiben nem találkozik hímivarsejttel - azaz nem jön létre a megtermékenyülés - a petesejt elpusztul, a leváló méhnyálkahártya pedigmenstruációformájában távozik a szervezetből. A pirostól a vörösbarnáig terjedő színű menzesz során a méhnyálkahártya mellett vér és hüvelyváladék is ürül. Az első 2-3 napban körülbelül a folyadék kétharmada távozik, majd a vérzés fokozatosan enyhül a menstruáció végéig.

A többnyire 28 napos - de a 24 és 32 nap között is normálisnak számító - ciklus elejét a menstruáció első napjától számoljuk. Ennek lefolyása, időtartalma és erőssége a nők élete során akár többször is változhat, amit okozhatnak például a hormonálisfogamzásgátlószerek, de módosulhat a gyermekszülést követően, illetve a menopauzába lépve is. A ciklus összezavarodhat továbbá egy nagyon korai - akár észrevétlen - vetélésétől, különböző hormonális problémáktól, az ideális tartományon kívül eső testsúly miatt, erős fizikai igénybevétel esetén, egyes gyógyszerek mellék hatásaként, vagy például a PCOS (policisztás ovárium szindróma) meglétekor is.

Kiemelten fontos a megfelelő higiénia

Már az első menstruáció során érdemes hangsúlyozni a pubertáskorú lányoknak, a menzesz alatti alapos tisztálkodás fontosságát, valamint azt, hogy ilyenkor még inkább mellőzni kell a hagyományos mosakodó szerek használatát. Helyette inkább zuhanyozzunk le naponta kétszer, nagyon alaposan, langyos vízzel, vagy választhatunk olyan kímélő hatású tisztálkodó szereket, amelyek pH-értéke 3,5-4 között van.

Szintén fontos, hogy a menstruációs vér felfogására használatos intim betéteket legkésőbb 3-4 óránként, de erősebb vérzés esetén akár 1-2 óránként cseréljük. A tamponokat szintén 3-4, kisebb vérzéseknél, vagy éjszakai változatok esetén azonban elég 6-8 óra után eltávolítani. Ennél tovább azonban semmiképpen se várjunk, ugyanis a tamponban elszaporodó baktériumok komoly egészségügyi problémákat (például toxikus sokk szindróma) is okozhatnak.