Fájdalomcsillapítás egyszerűen: hallgasson zenét!

Az állandó fájdalommal élő páciensek 41 százaléka úgy nyilatkozott a kutatóknak, hogy kedvenc zenéjük segít az ellazulásban, és jobb közérzetet biztosít. A popzene bizonyult a leghatékonyabbnak az érintettek 21 százalékánál, ezt követi a komolyzene 17 százalékkal, illetve a rock vagy indie 16 százalékkal.A leghatásosabb zenék a következők voltak: Simon és Garfunkel Bridge Over Troubled Water-je, Robbie Williams Angels-e, valamint Fleetwood Mac Albatross-a. Utánuk következett Elton John Candle in the Wind-ja , s a The Commodores Easy-je.