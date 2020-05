Koronavírus: érdekes megoldást választottak a litvánok

Litvániában eddig mintegy 1400 embert fertőzött meg és 45 életet követelt az új típusú koronavírus. Az ország egy 4 lépcsős tervet készítettek a korábban elrendelt karantén előírásainak lazítására. A második szakaszban járva már ezen a héten újra kinyithattak a múzeumok, a könyvtárak, a kávézók, a szépségszalonok és a fodrászüzletek.

Maszkot viselő nő Vilniusban. Fotó: Getty Images

A távolságtartás még mindig kötelező

Az egészségügyi tárca azonban szigorú intézkedéseket hozott a távolságtartási szabályokra vonatkozóan a koronavírus-járvány kordában tartása érdekében. Az üzletekben egyszerre csak korlátozott számú vásárló lehet, a közterületeken kötelező maszkot viselni, a kávézók és éttermek asztalainak pedig két méter távolságra kell lenniük egymástól.

Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő vilniusi óvárosban azonban ez gondot jelentett, mivel szűk utcácskáin szinte alig lehet kihelyezni néhány asztalt - ez indította a polgármestert az intézkedésre. "A plázák, terek, utcák menti kávézóknak engedélyezzük, hogy ingyen helyezzenek el asztalokat kültéren ebben a szezonban, hogy a karantén idején is folytathassák tevékenységüket" - mondta Remigijus Simasius polgármester. Mint mondta, az intézkedés segíteni fogja, hogy a kávézók megtartsák a munkahelyeket és életben tartsák Vilniust - hangoztatta. A koronavírus-járvány azonban még nem ért véget, így közbiztonság továbbra is elsődleges szempont - emelte ki.

Újjáéled a vendéglátás

A város 18 közterületét, köztük a központban lévő Székesegyház-teret megnyitották az utcai kávézók, éttermek előtt, és ahogy a nyár közeleg, további területekre települhetnek majd ki a vendéglátók. Az intézkedést üdvözölték az üzlettulajdonosok, és már több mint 160-an jelentkeztek a kezdeményezésre. "Épp időben érkezett" - mondta az intézkedésről Evalda Siskauskiene, a litván szálloda- és étteremszövetség illetékese. Úgy véli, ez segíteni fogja tagjaikat, hogy több vendéget fogadjanak, és a koronavírus okozta helyzet ellenére visszahozzák az életet a város utcáira - anélkül, hogy megsértenék a biztonsági szabályokat.

A vilniusi hatóságok egyébként 400 ezer euró értékben étkezési utalványokat ajándékoztak város egészségügyi dolgozóinak. Részben ezzel köszönik meg a szakemberek munkáját, továbbá így egy lökést is adnak a koronavírus miatt korábban kiüresedett vendéglátóhelyek újjáéledésének is.

