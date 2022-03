Az autizmus jelei, amiket minden szülőnek ismernie kell

Becslések szerint világszerte 160 gyerekből 1 autizmus spektrumzavarral (ASD) él. Bár a tünetek egyénenként nagyban eltérhetnek, vannak olyan általános jelek, amelyek arra figyelmeztethetik a szülőt, hogy esetleg az ő gyerekük is érintett lehet.

"Jellemző, hogy az autista gyerekeknél más rendellenességeket is diagnosztizálnak" - jegyzi meg Khan. Az Autism Speaks szerint ilyenek például a gyomor-bélrendszeri rendellenességek, az alvászavarok vagy a pica (az érintett olyan dolgok iránt érez ellenállhatatlan étvágyat, melyeknek nincs semmilyen tápértéke és nagyon nehéz őket megemészteni).

Mint arra az Autism Speaks rámutatott, a szokatlan témák iránti érdeklődés (amely esetenként rögeszmévé is válhat) ugyancsak utalhat autizmusra. Gyakori például a ventilátorok vagy porszívók, esetleg a vécék iránti megszállottság . Emellett az autizmussal élő idősebb gyerekeknél és felnőtteknél is jellemző lehet, hogy nagyon érdeklődnek a számok, szimbólumok, dátumok vagy különféle tudományos témák iránt.

A rutinok is indokolatlanul fontosak lehetnek az érintett gyerekeknek. Egy kisgyereknél a szokások megváltoztatása hisztihez hasonló viselkedést eredményezhet. Ahogy a gyerekek idősebbek lesznek, az autizmus tünetei olyan ismétlődő viselkedésekben mutatkozhatnak meg, mint a járkálás vagy a kezük tördelése, amikor például azért szoronganak, mert megváltozott a menetrend.

Az autizmussal élő gyerekek akkor is megrögzötten figyelnek a rendre , ha annak látszólag semmi értelme sincs. Órákat tölthetnek el azzal, hogy szín vagy méret szerint rendezzék el a játékaikat, ahelyett, hogy egyszerűen csak játszanának velük. Khani kiemelte, sok autista gyerek vonzódik például a vonatokhoz, hiszen kerekük van, strukturált pályán mozognak, kiszámítható menetrend szerint közlekednek, és számok vagy betűk vannak hozzájuk rendelve.

Az autizmussal élők számára a szemkontaktus is problémás lehet, emiatt pedig sokkal nehezebben tudják mások arckifejezését értelmezni. "Sok autista gyerek nehezen kapcsolódik másokhoz, ezért úgy tűnhet, hogy jobban érdeklik őket a tárgyak, mint az emberek. Ha például a szülő mutat neki egy labdáról készült fotót, vagy ad neki egy labdát, lehet, hogy jobban érdekli az ezekkel való foglalkozás, mint az, hogy szemkontaktust teremtsen anyával vagy apával. Az is elképzelhető, hogy inkább egyedül játszik, mert nehezen kapcsolódik más emberekhez" - hangsúlyozza Dana Wattenberg Khani, az Autism Friendly Spaces vezető tanácsadója.

"Az egészséges gyerekek egy mosollyal, egy öleléssel vagy egy érzelemmel teli pillantással jelzik a másokhoz való kapcsolódásukat" - magyarázza dr. Wang, hozzátéve: hat hónapos korukra már nagy mosolyokat vagy más örömteli megnyilvánulásokat kell a gyerekektől látni a környezetüknek. A szakember arról is beszélt, hogy ha a baba kilenc hónapos koráig nem utánozza a hangokat, a mosolyt vagy más arckifejezéseket , tanácsos kivizsgálásra jelentkezni.

Az autizmus spektrumzavar egy viselkedési tünetegyüttes, amelynek oka minden valószínűség szerint az idegrendszer fejlődésének rendellenessége. A klinikai kép rendkívül változatos: minden esetben az autizmus súlyosságától és az egyéb tünetektől, értelmi színvonaltól, egyes képességektől, erősségektől és fogyatékosságoktól, járulékos állapotoktól (például beszédfejlődési zavar, epilepszia) függ. Sőt, az összképet nagyban befolyásolja a gyerek személyisége is. Ez az oka annak, hogy még az erős és következetes azonosságok ellenére sincs egyetlen olyan viselkedésforma vagy tünet sem, amely minden személynél jelen van. A Reader's Digest szakemberek segítségével gyűjtötte össze azokat a jeleket, amik figyelmeztethetik a szülőket.

Tisztelt Doktor Úr! Kislányomat (5 éves) autizmussal diagnosztizálták 2 évvel ezelőtt. Tipikus autisztikus tünet a lábujjhegyen járás, amit már annyira megszokott, hogy állandóan így megy, és mivel nagyon mozgékony, gyakran elesik. Mivel a kommunikációs területen is elmaradásai vannak, ezért elmagyarázni sem tudom neki, illetve hiába szólok rá (ezt csak azért írom, mert már többen is mondták, hogy szóljak rá!). Meg lehet-e ezt oldani valamilyen speciális lábbelivel vagy egyéb eszközzel? Mielőbbi válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: B. Hajnalka

Kedves Hajnalka! Ahogy írta, sajnos az autizmus egyik jellemző tünete a lábujjhegyezés. Amennyiben használnak vizuális támpontokat, úgy javasolt lehet egy szabálykártya, miszerint "a sarok a földön marad". Ebben a gyermeket autizmus spe...