50 felett ezek miatt aggódhatunk

Érrendszeri problémák

Ahogy öregszünk, ereink veszítenek rugalmasságukból, ami plusz terhet ró a keringésünkre. Ez megmagyarázza, hogy miért van a 60 év felettiek kétharmadának magas vérnyomása. Ha szeretnénk elkerülni, akkor figyeljünk a súlyunkra, mozogjunk rendszeresen, ne dohányozzunk és táplálkozzunk egészségesen!

Látás- és hallásromlás

Látásproblémák is együtt járhatnak az öregedéssel - a látás gyengülése mellett a zöld és a szürke hályog a leggyakoribb megbetegedés. Hallásromlás pedig a 45 és 64 év közötti korosztály körülbelül 18 százalékát érinti valamilyen formában.

Az ízületi problémák is nagyon gyakoriak 45 éves kor felett. Fotó: iStock

Cukorbetegség

1980 óta a középkorúak, illetve idősebbek körében csaknem megduplázódott a cukorbetegek száma. 45 éves kor után jelentősen megnő a diabétesz kockázata, amely sok esetben szívbetegséggel, szembetegséggel, vesebajjal vagy más egészségügyi problémával jár együtt. Éppen ezért érdemes rendszeresen ellenőriztetni a vércukorszintünket.

Szívbetegségek

Az artériákban keletkező lerakódások a szívbetegségek vezető okai közé tatoznak. Ezek a lerakódások már gyerekkorban elkezdenek kialakulni, ám ahogy öregszünk, egyre súlyosabbak lesznek. Ezért is van az, hogy a 40-59 éves korosztályban ötször akkora a szívbetegségek kockázata, mint a 20-39 éveseknél.

Elhízás

A 40 és 59 év közöttiek 40 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. A súlyfelesleg legalább húszféle krónikus betegség - többi között a cukorbetegség, egyes daganatos kórképek, a magas vérnyomás, különféle szívbetegségek és a stroke - kialakulásának veszélyét is megnöveli. Az ízületi - különösen a térd ízületeit érintő - problémák is nagyon gyakoriak 45 éves kor felett. Ezek kialakulásához egyaránt hozzájárulhat az életmód, a genetika, a mozgáshiány és a túlsúly is.

Csontritkulás, depresszió

Csontritkulással szintén sok 50 évnél idősebb embernek kell megküzdenie. Ebben a korosztályban a nők fele, a férfiak pedig mintegy negyede szenved ettől a problémától. A depressziósok aránya is a 40-59 éves korosztályban a legmagasabb - jó hír azonban, hogy a statisztikák szerint 59 éves kor felett csökken a kedélybetegség kialakulásának veszélye.

Vizelettartási gondok

Vizelettartási gondok is sokaknál jelentkeznek az 50-es éveik környékén. Ennek oka lehet izomgyengeség, idegi eredetű probléma vagy éppen prosztatamegnagyobbodás is.

Hátfájás

A hátfájás is számos idős ember életét keseríti meg. A panasz hátterében túlsúly, dohányzás, mozgásszegény életmód, artritisz, de akár rák is állhat. Ügyeljünk arra, hogy elég kalcium és D-vitamin legyen a szervezetünkben, valamint végezzünk súlyzós edzéseket a hátizmok erősítésére.

Fotó: webmd.com