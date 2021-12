Orrdugulás: ezek az illóolajak segíthetnek

Bár alapvetően kevés az olyan kutatás, amely a felső légúti tünetek és az illóolajok kapcsolatát vizsgálja, több tanulmány is igazolta már, hogy egyes olajok képesek enyhíteni a panaszokat. Az illóolajok Dr. Elizabeth Ko, a Kaliforniai Egyetem (UCLA) egészségügyi szakembere szerint segíthetnek az orrjáratok megtisztításában, illetve mérsékelhetik a fejfájást, és javíthatják azalvásminőségét is.

A legjobb, ha valamilyen párásító vagy párologtató készülék segítségével használjuk az olajokat, de akár közvetlenül az üvegből vagy egy vattadarabra csepegtetve is szippanthatunk az illatokból. A bőrünkre azonban csak akkor kenjünk belőlük, ha biztosak vagyunk benne, hogy nem okoznak irritációt - ezt úgy tesztelhetjük le, hogy egy cseppet teszünk belőlük a csuklónk belső oldalára, vagy a fülünk mögé. Kismamáknak viszont inkább érdemes kerülni az illóolajak használatát, vagy kizárólag orvossal való egyeztetés után alkalmazzák ezeket.

De hogy pontosan milyen olajokat érdemes kipróbálni, ha megfáztunk? A Women's Health magazin gyűjtése alapján mutatjuk a legjobb lehetőségeket.

Római kamilla, teafa, eukaliptusz és borsmenta

A római kamilla olaja segíthet a nátha tüneteinek enyhítésében egy 2010-es tanulmány szerint. A teafaolajról egy 2013-as kutatás azt mutatta ki, hogy antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt érdemes lehet vele felső légúti fertőzések esetén tenni egy próbát. Hasonlóan jó lehet az eukaliptusz illetve a borsmenta olaja is: ezek segíthetnek a légutak tehermentesítésében, illetve megkönnyíthetik a légzést.

Levendula, rozmaring és bazsalikom, szantálfa

A levendula olaja nyugtató hatású, ezért hatékonyan segíthet abban, hogy betegen is jól tudjunk aludni - a megfelelő minőségű pihenés ugyanis nagyon fontos a gyógyulás szempontjából. A rozmaringolaj belélegezve enyhítheti az orrdugulást, illetve erősítheti az immunrendszert. Egy 2019-es kutatás szerint bazsalikomolajnak is hasonló hatása van, emellett a lázcsillapításban is segíthet. Kimutatták már továbbá azt is, hogy a szantálfa antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásokkal bír, illetve a megnyugvásban és a relaxációban is segíthet - így például remek alternatíva lehet, ha nem rajongunk a levendula illatáért.

Az őszi-téli időszak beköszöntével rendszerint gyakoribbá válnak a légúti panaszok, az idei ráadásul immár a második olyan szezon, amikor az új típusú koronavírus-fertőzés is terjed az országban. Korábbi cikkünkben sorra vettük, mennyiben térnek el egymástól a COVID-19, az influenza, a megfázás és a légúti allergia tünetei.

Gyömbér, citrom, narancs, fenyőtömjén

A gyömbérolaj belélegzése egy tanulmány szerint segíthet, hogy hamarabb túlessünk a náthán és megfázáson. A citromolaj mikrobaölő és légzéskönnyítő hatású, akárcsak a narancsolaj, és az immunerősítésben is szerepet játszhatnak a citrusfélék olajai. Egy 2013-as tudományos munka eredményei pedig azt állapították meg, hogy a tömjénolaj gyulladásgátló hatású, ezáltal segíthet a köhögés és a hörghurut enyhítésében.

Cédrus, oregánó, kakukkfű, geránium

A cédrusolajnak egy 2020-as tanulmány szerint gombaölő, fertőtlenítő és összehúzó hatása van, és segíthet a letapadt nyák feloldásában. Az oregánóolaj vírusölő hatása miatt segíthet, hogy hamarabb kigyógyuljunk a felső légúti fertőzésekből. De a kakukkfűolajnak is erős baktérium- és vírusölő hatása van, a geránium olaját pedig makacs köhögés esetén érdemes bevetni.