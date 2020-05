A platformszandál káros hatásai

A divat időről időre ismétli önmagát, vagy legalábbis rendszeresen merít inspirációt régebbi korok stílusából. Egy ideje újra a kilencvenes évek divatja számít trendinek, így olyan darabok térnek vissza a híres modellek és sok ezer hozzánk hasonló hétköznapi nő gardróbjába, mint például a platformszandálok.

Biztonságosnak tűnik

Sokan szívesen választják ezeket a darabokat, mivel kényelmesebbnek és biztonságosabbnak is gondolják a szimpla magassarkú cipőknél. A platformos lábbelik ugyanis nemcsak a bokát, hanem a lábfejet is megemelik, így nincs a kettő közt akkora szintkülönbség. A szakorvosok viszont óva intenek mindenkit ezek viselésétől.

Egészségünk láthatja kárát, ha ilyenekben járunk. Fotó: 123rf

A rugalmasabb talpú cipőket érdemes választani

A New York Post által megkérdezett ortopéd szakorvos, Dr. Hillary Brenner is határozottan azt javasolja, hogy ne vásároljunk ilyen cipőket. Méghozzá azért, mert ezek a merev talpú lábbelik sokat árthatnak a testtartásunknak, járásunknak és stabilitásunknak, de akár bokasérüléshez is vezethetnek.

"Tízből kilenc páciens, aki platformszandált visel, bokarándulással keresi fel a rendelőmet" - mondta a szakorvos. Épp ezért mindenkinek inkább a rugalmas talpú lábbelik viselését ajánlja, mint amilyenek például a sneakerek. Ezekben ugyanis járás közben könnyebb a súlypont áthelyezése a sarokról a lábközéptáji részre.

A doktornő azt javasolja, hogy cipővásárlás előtt próbáljuk a kiszemelt lábbeli talpát finoman meghajlítani a kezünkkel. Ha sikerül, jó talppal van dolgunk. Ez hosszú távon nemcsak lábaink, hanem csontjaink, gerincünk, hátunk, egész testünk egészsége miatt is fontos.

Forrás: nypost.com