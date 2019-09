Megbolondul a menzesz

Nagyjából 35 éves kor után természetes módon csökkenni kezd a nők szervezetében az ösztrogén és a progeszteron szintje, ami pedig a havi ciklusra is hatással lehet: rövidebbé, hosszabbá, erősebbé vagy gyengébbé is válhat, mint korábban volt. Sőt vannak, akiket már 30 éves koruk elején elér a perimenopauza (azaz a változókort megelőző időszak) ami szintén változásokat hozhat a menstruációban.

30 után ez történik a testünkkel

Megjelennek az első ősz szőrszálak... odalent

Bizony, sokan egészen harmincéves korukig nem is szembesülnek azzal, hogy idővel nem csak hajuk, hanem szeméremszőrzetük is ezüst színűre vált. Az első ősz szőrszálak megjelenése sokkolóan hathat, de érdemes elfogadni, hogy ez is csak egy olyan dolog, ami az öregedéssel együtt jár.

Felszaladhatnak plusz kilók

Bár az anyagcserénk lassulni kezd, jó hír, hogy a harmincas éveinkben átlagosan kevesebbet szedünk fel, mint fiatal korunkban. Egy kutatás szerint egy átlagember korai felnőttkorától általában évente 1-2 kilót szed fel addig, míg középkorú nem lesz. De az általános nézetekkel ellentétben, a legnagyobb súlygyarapodás inkább a húszas évek alatt, és nem a harmincas éveinkben történik.

Minden nő arról álmodik, hogy bőre sokáig szép és egészséges marad, és ez nem is lehetetlen, hiszen csak húsz százalékban határozzák meg a gének. Saját magunk rengeteget tehetünk érte egészséges életmóddal és bőrápolással. Tippek szép bőrre 30 felettieknek - kattintson!

Tüsszentés közben becsurran

De akár nevetés, köhögés, vagy futás közben is megtörténhet. Kutatások szerint három nőből egy bizony megtapasztalja a vizelet inkontinencia kellemetlenségeit. Ez különösen azokra igaz, akik természetes úton szülték meg gyermeküket. A probléma azonban orvosolható, ezért mindenképpen érdemes vele orvoshoz fordulni.

Kielégítőbb szexuális élet

A harmincas éveinkre általában megbarátkozunk saját testünkkel, ennek pedig a többi között az az egyik pozitív hozadéka, hogy a szexet is jobban tudjuk élvezni. Kutatók azt találták, hogy a 27 és 45 év közötti nők sokkal többször fantáziálnak a szexről és többször is csinálják, mint azok akik húszas éveik elején járnak. Ráadásul pedig ebben a korban a nők általában már tudják mit akarnak, mi esik jól nekik és kevésbé gátlásosak.

Forrás: health.com