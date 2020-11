Koronavírus: mától új helyeken kötelező a maszk

A koronavírus-járvány miatt bevezetett új szabály a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy étteremben addig maszkot kell viselni, amíg az asztalhoz érünk vagy onnan felállva mosdóba megyünk, de az asztalnál ülve levehető a maszk. Ha pedig valaki állva, illetve bárpultnál fogyaszt ételt vagy italt, az kizárólag a fogyasztás időtartamára veheti le a maszkot, de ha csak beszélget éppen, akkor viselnie kell a védőeszközt - hívta fel a figyelmet a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Így tudjuk megóvni a saját magunk és mások egészségét is. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nem szolgálnak ki maszk nélküli vendégeket

Közleményükben arra kérnek mindenkit, hogy tartsa be a maszkviselésre vonatkozó szabályokat. Most ez az új típusú koronavírus elleni védekezés legfőbb eszköze, és így tudjuk megóvni a saját magunk és mások egészségét is. A szabályok betartatásáért a vendéglátóhely, illetve az üzlet üzemeltetője is felelős. Attól a vendégtől, aki felszólítás ellenére sem veszi fel a maszkot, a kiszolgálást meg kell tagadni és fel kell szólítani a helység elhagyására.

Itt még mindig kötelező

Természetesen - a már korábban is hatályban lévő szabályoknak megfelelően - továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, taxikban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. A koronavírus elleni védekezést célzó szabályok betartatását a rendőrség is ellenőrizheti, és bezárattathatja azt az üzletet vagy vendéglátóhelyet, ahol nem tartják/tartatják be.

