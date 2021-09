Súlyos utóhatásai vannak Magyarországon a koronavírus-járványnak - hangsúlyozta Zacher Gábor, a Hatvani Kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvosa a Portfolionak. A szakember szerint a betegség hosszútávú hatásai (amit poszt-COVID vagy hosszú COVID néven is emlegetnek) már most is megmutatkoznak, ijesztő tünetek gyötrik a volt fertőzöttek egy részét.

Ijesztő tünetekről számolnak be a fertőzésen átesett emberek

"Cifra dolgok jönnek elő. A tüdő kötőszövetes károsodását, vagy a szívizomgyulladást még értettük, de azt, hogy a betegség után valakinek miért hullik foltokban a haja, vagy miért vannak bőrérzékelési zavarai, amit semmi sem magyaráz, az számunkra is furcsa volt" - sorolta az eddigi tapasztalatokat Zacher Gábor.

Tartós szaglásvesztéssel és szaglászavarokkal is sokan küzdenek, Zacher beszámolt olyan esetről, amikor valaki csak a vas, a szalámihéj és az ázott pulikutya szagát érezte a betegség után, mást nem. Illóolajok 20-25 másodperces szagoltatásával próbálták őt visszahozni a szagok világába, egy idő után sikerrel. Nagyon sok embert gyötörnek pszichoszomatikus tünetek, rémálmok és pánikrohamok, de akad olyan is, aki memóriaproblémáktól szenved hosszú hónapokkal azután is, hogy kigyógyult a COVID-19-ből.

Alvászavarok és pszichoszomatikus tünetek is sokakat gyötörnek. Fotó: Getty Images

A cikk szerint a legnehezebb időszakra az számíthat, aki lélegeztetőgépen volt. Akit 30 napig, vagy idős betegnél akár 2-2,5 hónapig is lélegeztetnek, annál óhatatlanul előfordul a 20-25 kilogrammos súlyveszteség, és a jelentős mértékű izomvesztés. Az ő esetükben, akár már a lélegeztetés alatt, a fokozatos, gyógytornás terhelés jelent megoldást.

Zacher szerint számos, poszt-COVID tünetben szenvedő beteg meg sem jelenik a rendszerben, így nem tudni, hány ember szenved efféle szimptómáktól. Egyelőre nincsenek nemzetközi sztenderdek a panaszok kezelésére, így mindenhol más-más módszerekkel próbálnak segíteni a betegeken. Mint mondta, sajnos előfordul, hogy valaki két oltás után hal meg a koronavírusban, a vakcina mégis nagyon hatékony: az oltottak 13-14-szer kisebb eséllyel halnak bele a betegségbe, mint az oltatlanok.