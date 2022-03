A micellás víz jobb, mint a sima lemosó?

A micellás víz egy többfunkciós bőrápoló termék, amely jellemzően tisztított víz, különféle hidratálószerek (pl. glicerin, panthenol) és gyengéd felületaktív anyagok, azaz tisztításra használt vegyületek (pl. poloxamer) felhasználásával készül. Tartalmazhat ezenkívül vitaminokat (pl. B3-, C-vitamin), gyógynövényeket (pl. aloe vera, kamilla, hársfa) vagy éppen termálvizet is.

A micellás vízben lévő felületaktív anyagok molekulái összeállva úgynevezett micellákat, egyfajta gömb alakú, összetett szerkezeteket képeznek, amelyek hatékonyan, mégis kíméletesen távolítják el a bőrről a különféle szennyeződéseket. Ennek köszönhetően a micellás víz nemcsak tisztítja a pórusokat, de tonizálja is a bőrt. Szintén fontos megemlíteni, hogy úgy hidratál, hogy közben csökkenti az irritációt és a gyulladást, így a bőr puha, rugalmas és sima marad.

Mint látható tehát, valóban sokat tud a micellás víz. Az alábbiakban pontokba szedjük előnyeit, hogy bővebben is kifejthessük azokat, és a termék használatát illetően is adunk néhány hasznos tanácsot.

Tudta? A micellás vizet az 1900-as évek elején kezdték el használni Párizsban. Mivel a francia fővárosban annyira kemény volt a víz, hogy teljesen tönkretette a bőrt, szakemberek igyekeztek valamilyen kímélőbb tisztító alternatívát találni - ez volt a micellás víz, amelyre egyszerű használata és sokoldalúsága miatt hamar rákaptak az emberek.

1. Hidratálja a bőrt

Az életkor előrehaladtával a bőr fokozatosan veszít nedvességtartalmából (sőt, tovább ronthatnak a helyzeten bizonyos környezeti hatások), így a folyamatos hidratálás különösen fontos. Ezért jó, hogy a micellás vízben olyan hidratáló vegyületek találhatóak, amelyek támogatják a bőr vízmegtartó képességét. Meg kell továbbá említeni azt is, hogy a micellás vízben lévő felületaktív anyagok általában nagyon gyengédek, és kevésbé irritálnak, így a száraz bőrűek is nyugodtan használhatják.

2. Eltávolítja a különféle szennyeződéseket

A hidratálás mellett a bőr megfelelő tisztítása is nagy jelentőséggel bír. A micellás víz hatékonyan tisztít, köszönhetően a benne lévő micelláknak, amelyek nemcsak a környezet felületi maradványait (smink, légszennyezés okozta szennyeződések), hanem a bőr természetes funkcióiból fakadó szennyeződéseket (faggyú, izzadtság, hámlás) is eltávolítják. A micellákról emellett tudni kell, hogy növelhetik a bőr áteresztőképességét, így a tisztító vegyületek a mélyebb rétegekbe is eljuthatnak.

3. Minden bőrtípusra jó

A micellás víz szinte minden bőrtípusra jól alkalmazható (vannak egyébként olyan speciális micellás vizek is, amelyeket egy adott bőrtípusra fejlesztettek ki). Különösen előnyös az érzékeny bőrűek vagy bőrproblémákkal, például rosaceával küzdők számára, mivel nem tartalmaz olyan irritáló összetevőket, mint a parabének vagy az alkohol.

A hidratálás mellett a bőr megfelelő tisztítása is fontos. Fotó: Getty Images

4. Tisztán tartja a bőrt

A micellás víz segít a bőr tisztán tartásában. Ez kifejezetten fontos lehet azoknak, akiknek például aknéjuk van. Az aknéért gyakran az eltömődött pórusok felelősek, amelyek begyulladnak, és ennek következtében pattanások keletkeznek. Bár a micellás víz hatásaival kapcsolatos kutatások korlátozottak, több vizsgálat is megállapította, hogy egy gyengéd arclemosó használata segíthet a pattanások és mitesszerek csökkentésében. Ráadásul a micellás víz alkalmazásához mindössze egy tiszta vattakorongra van szükségünk: nem kell arckefét vagy mosdókendőt, törölközőt használnunk, amik esetleg kórokozókat juttathatnak a bőrre, és ronthatnak az akné állapotán.

5. Rendkívül praktikus

A micellás víz nagyon praktikus, hiszen három termék tulajdonságait egyesíti magában: sminkeltávolítóként, tisztítóként és tonerként is funkcionál. Jó szolgálatot tehet például utazáskor, és nem csak azért, mert helyet spórol nekünk a bőröndben. Nem kell leöblíteni, miután felvittük az arcra, így akkor is megadhatjuk a bőrünknek azt a törődést, amire szüksége van, ha esetleg bármi oknál fogva nem férünk hozzá folyóvízhez.

Így használjuk

A micellás víz használata egyszerű: alkalmazzuk naponta kétszer, reggel és este, hogy alaposan megtisztítsuk a bőrünket, ezt követően pedig felvihetjük a bőrünk típusának, állapotának megfelelő arcápolási termékeket.