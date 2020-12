Nyelvünk így árulkodik az egészségünkről

Melyek a cukorbetegség leggyakoribb figyelmeztető tünetei? Részletek itt.

A nyelv egészséges állapotban rózsaszínes-vöröses színű, apró dudorokkal és hullámokkal a felszínén - mondta el a health.com-nak nyilatkozva dr. Sally Cram, az Amerikai Fogászok Szövetségének (ADA) szakértője. Amennyiben változást tapasztalunk, az akár betegségre is utalhat. A szájpenész és azaftapéldául meglehetősen gyakori azoknál, akik diagnosztizálatlan és kezeletlen cukorbetegségben szenvednek. A szájpenész a gyenge immunrendszer jele: gombás eredetű fertőzés, amely vastag, fehér lepedékként jelenik meg a nyelven. Emellett a cukorbetegek gyakran küzdenek szájszárazsággal, aminek szinten lehet kihatása a nyelvük megjelenésére.

Az egészséges nyelv színe rózsaszínes-vöröses, felülete nem tökéletesen sima. Fotó: Getty Images

Szájpenész HIV-fertőzötteknél is jelentkezhet, akiknél szintén az immunrendszer legyengülését jelzi. AzAIDStünetei lehetnek a nyelven és a szájüregben máshol jelentkező vöröses fekélyek, akárcsak a nyelv szélein jelentkező fehér, szőrszerű növedékek. Szájpenész jelentkezhet továbbá Sjögren-szindrómás betegeknél is. Az autoimmun betegség gyakran érinti a nyál- és a könnytermelő mirigyeket.

h i r d e t é s

Cöliákia, vagyis gluténérzékenység esetén a gluténfogyasztás immunreakciót provokálhat ki a vékonybél ellen. Ennek nyomán olyan tünetek jelentkeznek, mint a székrekedés, hasmenés, puffadás, hasi fájdalom, valamint az atrópiás glosszitisz, egy nyelvgyulladás, amelynek hatására a nyelv felülete kisimul. Egy meglehetősen fájdalmas állapotról van szó, hiszen nemcsak az ízérzékelés változik meg, hanem a savas, fűszeres élelmiszerek és alkoholos italok fogyasztása akár égő érzést is okozhat. Ezen felül gluténérzékenység hatására a nyelv be is repedezhet.

Vitaminhiányt is jelezhet, ha nyelvünk kinézete megváltozik. Amennyiben például vörösebbé válik, akkor a háttérben akár folsavhiány, vashiány vagy B12-vitamin-hiány is állhat. Emellett tüszős mandulagyulladás tünete is lehet, valamint Kawasaki-szindrómáé is. Ha pedig nyelvünkön olyan dudort, fekélyt, sebet találunk, amely két hét után sem múlik el, mindenképpen forduljunk orvoshoz, mert ez ritka esetekben rákos megbetegedés tünete is lehet.