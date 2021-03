Éjszakai izzadás: ez állhat a háttérben

Az éjszakai izzadást - amely panasz egyébként számos embert érint - sokszor csak olyan egyszerű tényezők okozzák, mint a hálószobában uralkodó túl magas hőmérséklet, vagy az, hogy túl sok ruhában alszunk. Amennyiben azonban ezek egyike sem áll fent, mégis kellemetlen hőhullámok kínoznak minket éjszakánként, ennek következtében pedig pizsamánkból, ágyneműnkből csavarni lehet a vizet, nagy az esély arra, hogy valamilyen betegség, kóros állapot áll a háttérben. A webMD gyűjtése alapján összeszedtük, mik lehetnek az éjszakai izzadás okai.

Az éjszakai izzadás okának fontos utánajárni, mert akár betegség, kóros állapot is állhat mögötte. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

Menopauza

A legtöbb nő tapasztal hőhullámokat a menopauza során, amelyek nemcsak nappal, hanem éjszaka is jelentkezhetnek, izzadást okozva. Bizonyos esetekben akár változókor után is megmaradhat a kellemetlen panasz.

Idiopátiás hiperhidrózis

Előfordulhat, hogy idiopátiás - azaz ismeretlen eredetű - hiperhidrózis idézi elő az éjszakai izzadást. A hiperhidrózis vagy túlzott verejtékezés lényege, hogy a test folyamatosan több izzadságot termel, mint az élettanilag szükséges lenne. Érintheti az egész bőrfelületet, de koncentrálódhat csak egy-egy részre is, például a talpra vagy a hónaljra.

Fertőzések

A fertőzések közül a leggyakrabban a tuberkolózist (tbc) hozzák összefüggésbe az éjszakai izzadással. De az olyan bakteriális fertőzések, mint a szívbelhártyagyulladás (endokarditisz), a csontvelőgyulladás (oszteomielitisz) és a tályogok ugyancsak felelősek lehetnek azért, ha túlzottan verejtékezünk az ágyban. Mindemellett az éjszakai izzadás a HIV-fertőzés egyik tünete is lehet.

A verejték ezt árulja el az egészségünkről Az izzadás szervezetünk beépített hűtőrendszere - ha testhőmérsékletünk megemelkedik, akkor a verejtékmirigyek működésbe lépnek, hogy folyadék párologtatásával csökkentsék a hőt. A verejtékezés ráadásul sok dolgot elárulhat a szervezetünkről. Hogy pontosan mit, azt korábbi cikkünkből megtudhatja.

Rák

Bizonyos ráktípusok korai tünete lehet az éjszakai izzadás, az esetek többségében a limfómához kapcsolják a panaszt. Fontos azonban kiemelni, hogy azoknál a rákos betegeknél, akiknél még nem diagnosztizálták a kórt, egyéb tünetek, például fogyás vagylázis felléphet.

Gyógyszerek

Vannak gyógyszerek, amelyek mellékhatásként éjszakai izzadást okoznak. Ilyenek az antidepresszánsok: az antidepresszánsokat szedők 8-22 százaléka számol be éjszakai izzadásról. Előfordulhat, hogy lázcsillapító készítmények idézik elő a panaszt, a paracetamoltartalmú gyógyszereknél például célszerű számolni ezzel.

Hipoglikémia

Hipoglikémiának az alacsony vércukorszintet nevezzük, ilyenkor a vérben keringő cukrot nagyobb ütemben veszik fel a szövetek, mint ahogy azt a szervezet képes a keringésbe juttatni. Tünetei között az éhség, idegesség, feszültség mellett az izzadás is szerepel. Azoknál a cukorbetegeknél egyébként, akik inzulinpótlásra szorulnak, vagy orális antidiabetikumokat kell szedniük, éjszaka is jelentkezhet hipoglikémia, és így az izzadás is.

Hormonális rendellenességek

Az éjszakai izzadás mögött hormonális rendellenességek is állhatnak, egyebek mellett mellékvesevelő-daganat, carcinoid szindróma (a carcinoid vagy neuroendokrin daganatoknál alakul ki, szerotonintúltermelés miatt) vagy pajzsmirigy-túlműködés (hipertireózis).

Neurológiai rendellenességek

Ritkábban, de előfordulhat, hogy neurológiai rendellenességek, például az autonóm dysreflexia (a szimpatikus idegrendszer ártalmas ingerekre adott fokozott válasza), a poszttraumás syringomyelia (a gerincvelő központi csatornájának cisztás tágulata), a stroke vagy az autonóm neuropátia (a vegetatív beidegzés zavara) felelős az éjszakai izzadásért.