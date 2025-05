„A celldömölki nyomozók befejezték abban az ügyben a nyomozást, amelyben egy osztrák nő méltatlan és veszélyes körülmények között tartott állatokat” – közölte a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n. Mint írták, az állatvédők 2024 novemberében indultak az állatok megsegítésére, rendőrök kíséretében, a Vas Vármegyei Kormányhivatal felkérésére.

Négy helyszínen összesen 238 állatot tartott veszélyes körülmények között egy osztrák nő. Fotó: police.hu

Négy helyszínről menekítettek ki több tucatnyi állatot

A hatóságok és a civil állatvédő szervezetek összefogásának köszönhetően 2024. november 13-án összesen 102 kutyát és 32 további állatot mentettek ki két csöngei ingatlan területéről. A hatósági állatorvos már a helyszínen megállapította, hogy a állatok tartási körülményei és elhelyezése nem feleltek meg a feltételeknek.

Felfedeztek azonban két másik helyszínt is, amelyet az osztrák nő az állatok szaporítására használt. Csapodon 51 ebet és 4 némarécét, Kőszegpatyon pedig további 46 kutyát találtak. A kutyák többsége ausztrál juhászkutya és border collie volt. A házaknál több állattetemet is találtak. Az élő állatokat biztonságos helyre szállították az állatvédők.

Az állatkínzás szabadságvesztéssel is büntethető

A Celldömölki Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított állatkínzás miatt, és az osztrák nővel szemben európai, illetve nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján megállapították, hogy az állatok tartási körülményei, a velük szemben alkalmazott bánásmód alkalmas volt arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodást szenvedjenek, vagy akár el is pusztuljanak.

„A Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési nyomozói a nőt 2024 decemberében Szlovéniában elfogták és őrizetbe vették, majd 2025. február 13-án a szlovén hatóság a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ segítségével átadta a celldömölki egyenruhásoknak. A rendőrök az osztrák nőt előállították a Celldömölki Rendőrkapitányságra, kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt. A Celldömölki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a büntetőeljárást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek” – írták.

A rendőrök a közleményükben arra is felhívták a figyelmet, hogy az állatkínzás szabadságvesztéssel is büntethető. Azt pedig a jogszabály is kimondja, hogy tilos fájdalmat, sérülést, szenvedést okozni az állatoknak, illetve rossz körülmények között tartani őket. „Aki felelőtlen állattartást, állatkínzást tapasztal, tegyen bejelentést, hogy segíthessünk! Bejelentését a település jegyzőjénél, a kormányhivatalnál, a NÉBIH-nél, az állatvédelmi szervezeteknél és a rendőrségnél is megteheti!” – mutattak rá.