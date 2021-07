Az epilepszia

A görcsrohamok a külső szemlélő számára ijesztő tünetegyüttesek, nem árt azonban tudni, mit tehetünk, ha valaki rángatózni kezd a közelünkben.Az epilepszia a legismertebb, amelynek oka mind máig tisztázatlan. Annyi bizonyos, hogy az agy bizonyos területeinek elektromos zavara következik be és ez okoz többnyire görcsös rohamokat, de görcs nélküli roham is előfordulhat. Leggyakrabban gyermek-, illetve fiatal korban jelentkezik először, de bármelyik életkorban előfordulhat. Bizonyos tényezők hajlamosíthatnak a kialakulásra, így családi halmozódás, villogó fények, vagy rendszeres alkoholfogyasztás. Az epilepsziás betegek társadalmi megítélése igen változó, sajnos hazánkban többnyire kiközösített helyzetben vannak. Pedig ismert epilepsziás beteg volt Julius Ceasar és Nagy Sándor is.