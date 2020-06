Koronavírus: jön a digitális sorban állás

Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára a héten tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a hazai innovációs szektor jól teljesített a koronavírus-járvány elleni védekezés során, a többi között járványmatematikai modell kidolgozásával vagy a maszkgyártás beindításával. Ezt az is mutatja, hogy az Európai Unió #EuvsVirus elnevezésű innovációs versenyén, amelyen 20 ezer aspiráns vett részt, két fődíjat és négy egyéb díjat is elhoztak magyar vállalkozások. A díjazottak egyike a Linistry Zrt., amely éppen a digitális sorban állást kidolgozó innovációjáért kapta az elismerést.

Kövesdán Gyula a Linistry Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy a kutatások szerint egy ember életében mintegy fél évet tölt el tétlen sorban állással. Ezt az időt csökkentheti jelentősen az a szoftver, amelynek alkalmazásával az üzleti felhasználók forgalomnövekedést érhetnek el - mondta a vezérigazgató. A szoftver gyakorlatilag egy digitális sorszámhúzó, ám a felhasználónak nem kell az ügyintézés helyszínére elmennie a sorszámért, hanem letöltheti azt, majd a programban nyomon követheti, hogy várhatóan mikor kerül sorra, és erről értesítést is kap. Vagyis azt az időt, amelyet a helyszínen tétlen várakozással töltene el, másra fordíthatja.

A járvány idején nagyon fontossá vált, hogy az egészségügyi kockázatokat csökkentő szolgáltatásokat vezessenek be - tette hozzá Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Ez különösen érvényes két legnagyobb ügyfélforgalmú tevékenységükre, a véradásra és a jogosítvány megszerzéséhez szükséges egészségügyi vizsgáztatásra, mert a biztonságos környezettel egyaránt óvják saját munkatársaikat és ügyfeleiket is. Ezt a biztonságot erősíti a digitális sorban állás lehetősége is - vélekedett a főigazgató.

