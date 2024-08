Külföldre utazol? Így óvhatod meg az egészséged

Utasbiztosítás

Az utazásra vonatkozó utasbiztosítás megkötése, biztonságot nyújthat arra az esetre, ha orvosi kezelésre lenne szükség útközben. Ráadásul megóvhat minket a költséges egészségügyi számláktól egy külföldi nyaraláson. Nyomtassuk ki az utasbiztosítási kötvény egy példányát, hogy legyen mindig nálunk az utunk során.

Európai Egészségbiztosítási Kártya (European Health Insurance Card, EHIC) A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamában, valamint Svájcban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat, amennyiben rendelkeznek EHIC kártyával. A kártya térítésmentesen igényelhető az OEP-nél.

Fontos tudni, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya, nem helyettesíti az utasbiztosítást, mert:

minden országban eltérő fedezetet jelent az adott ország társadalombiztosítási szabályai szerint, ezért bizonytalan, hogy a célországban mely szolgáltatásokért milyen térítési díjak terhelik az utast,

magán-ellátásra általában nem nyújt fedezetet , és sok népszerű üdülőhelyen kizárólag privát orvosi rendelők vannak (pl. sí-területeken orvosok egy része, Görögországban, Bulgáriában tengerparti üdülőhelyek)

a beteg hazaszállítására nem nyújt szolgáltatást (pl. mentős, mentőrepülőgéppel történő szállítást, vagy a betegség miatt későbbre tolódott repülőút költségeit nem fedezi)

nem tartalmaz: poggyászbiztosítást, balesetbiztosítást, jogvédelem- és felelősségbiztosítást, gépjármű-asszisztenciát, hozzátartozókra vonatkozó szolgáltatásokat.

Oltások

Attól függően, hogy hová utazunk, további védelemre lehet szükség a helyileg előforduló fertőzésekkel szemben. Néhány afrikai, dél-amerikai és ázsiai ország megköveteli a bizonyos betegségek, például a sárgaláz elleni védőoltást. Amint lefoglaltuk az utat bizonyos országba, keressük meg az adott terület egészségügyi útmutatásait, illetve az ÁNTSZ honlapján követhetjük a javasolt teendőket.

Nagyon fontos előre megtervezni az oltásokkal kapcsolatos elintéznivalókat, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a szükséges védőoltások megszerzésére, még az utazás előtt.



Utazás gyógyszerekkel

Ha rendszeresen szedünk gyógyszereket, ellenőrizzük, hogy vannak-e követelmények ezzel kapcsolatban, a célországban. Egyes gyógyszerek akár más országokban az ellenőrzött drogok közé sorolhatók. Jóval az utazás előtt érdemes beszélni a gyógyszert felíró háziorvossal, hogy melyik országba és mennyi ideig látogatunk. Ha gyógyszereket viszünk, maradjanak az eredeti csomagolásukban, címkével ellátva, és ha lehetséges, legyen nálunk a recept másolata is. Ha a háziorvos készít egy összefoglalót a folyamatosan szedett gyógyszerekről, az is támpontként szolgálhat, ha az utazás során váratlan esemény történik. Csomagoljunk továbbá be olyan alapvető dolgokat, mint az alkoholos kézfertőtlenítő vagy törlőkendők, elsősegélynyújtó kellékek. Gyógyszert a kézipoggyászban, az eredeti csomagolásban és a recept másolatával együtt kell tartani.

Napvédelem

Külföldi utazások során fontos tényező a nap UV sugarai elleni védelem. Ügyeljünk arra, hogy elegendő fényvédő legyen nálunk megfelelő UVA és UVB védelemmel.

Higiénia

Hasznos, ha utazás előtt megismerkedünk a célország helyi szokásaival, hogy ne érjen váratlan meglepetésként egy-egy elkerülhetetlen helyzet.

Megihatom-e a csapvizet?

A fejlett országok csapvize általában biztonságosan iható. De a legbiztonságosabb, ha palackozott vizet választ. Ne válasszunk jeget az italokba utazás közben, hiszen az bármilyen vízből készülhetett. Az olyan forró italok azonban, mint a tea vagy a kávé, amelyeket forralt vízzel főztek, biztonságosan fogyaszthatók.

Egyéb általános óvintézkedések:

Utazás előtt jegyezzük fel a legközelebbi gyógyszertár és kórház adatait.

Jó minőségű rovarriasztó mindig legyen nálunk, ha olyan területen tartózkodunk.



Ne simogassuk a helyi vadon élő állatokat, se a kóbor kutyákat, vagy macskákat.



Legyen nálunk egy elsősegély-készlet, amelyben hasmenés elleni szerek is találhatók.



Kerüljük a nyers húst, a tenger gyümölcseit és a nem pasztőrözött tejtermékeket.



Válasszunk hámozható gyümölcsöt a várhatóan dús kínálatból, ha olyan helyen tartózkodunk, és evés előtt magunk szedjük le a külső héjat vagy csonthéjat.



A kézmosás természetesen az egyik legjobb módszer a kórokozók terjedésének megakadályozására. Gyakran mossunk kezet, és kerüljük a beteggel való érintkezést.

Hasznos információk:

Jegyezzük fel fontos elérhetőségeinket egyéb utazási papírokkal együtt, beleértve a családtagokat is – vészhelyzet esetére. A magyar nagykövetség címe, telefonszáma papíron is legyen rögzítve, de támaszkodjunk kizárólag a digitális eszközeinkre.