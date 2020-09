Fejbőrtípusok: mit kell tudni róluk?

Az egészséges, szép haj titka az egészséges fejbőr. Ha a fejbőrünk állapota kielégítő, akkor a hajszálaink is egészségesebben növekednek. A megfelelő ápolószerek kiválasztásával pedig az életminőséget, önbizalmat is befolyásoló problémákat kezelhetünk - ezek ugyanis sokkal gyakoribbak, mint azt hisszük.Általában minden védelem nélkül van kitéve a káros külső környezeti hatásoknak, a környezetszennyezésnek, pornak, a hajszárító forró levegőjének. Azonban más tényezők, mint pl. a stressz, a kialvatlanság, és a nem kiegyensúlyozott étrend is kedvezőtlen hatással lehet a fejbőr állapotára.

Száraz fejbőr

Zsíros fejbőr

A különböző fejbőrtípusok más és más ápolást igényelnek. Fotó: Getty Images

Túlérzékeny fejbőr

Korpásodás

A száraz fejbőr viszket, húzódik, a felszíne matt, különösen mosás után, de általában nem korpásodik. A rajta növő haj is. A feladat ilyenkor természetesen a fejbőr táplálása, ápolása, hidratálása. Ezt hidratáló és ápoló anyagokkal teli samponokkal, illetve hajmaszkokkal, pakolásokkal és olajokkal érhetjük el.A zsíros fejbőr jellemzője mindenki számára egyértelmű: a fejbőrön túlságosan sok faggyú termelődik, és ez a haj zsírosodásával, lelapulásával jár együtt - ez különösen azért lehet "látványos" mert a zsíros típusú haj általában vékonyabb szálú (és, ha megfelelően van ápolva, igen selymes, lágy). A faggyútermelés természetes folyamat, sőt kifejezetten fontos, hiszen a faggyú védőréteget képez a bőrünkön, segít megtartani a bőr hidratáltságát is. Azonban a túl sok faggyú komoly problémát okozhat - ha egészségügyit nem is, esztétikait mindenképpen. Tennivalónk egyszerű: hagyjuk lélegezni a bőrt, biztosítsunk neki "tisztaságot", de. A nehéz, gazdag samponok, balzsamok helyett használjunk könnyű és frissítő termékeket, hidratáló-ápoló szereket pedig csak a haj végén alkalmazzunk. fejbőr túlzott érzékenységét számos külső és belső tényező okozhatja, például bizonyos betegségek, gyógyszeres kezelések, és akár allergia is. A fejbőr hiperérzékennyé válása túlzott reakció, intolerancia, vagy nagyfokú irritáció, legáltalánosabb tünetei pedig. Ilyen esetben a fejbőrt igyekezzünk megnyugtatni és hidratálni is egyszerre, hogy vissza tudjuk állítani az egészséges egyensúlyát. A kémiai anyagokkal teli szereket azonban kerüljük! Részesítsük előnyben a hipoallergén, színezék- és illatanyagmentes termékeket. korpásodást gyakran bőrirritáció és a fejbőr gyulladása okozza, ami számos okra vezethető vissza, például olyan mikroorganizmusok, mint a Malassezia globosa gomba jelenlétére - azonban ez a gomba az egészséges fejbőrön is megtalálható. A faggyútermelés erőssége a gombák fejlődésének kulcsa, ami. A korpásodás tipikus tünetei a viszketés és a szemmel látható hámlás. Általánosan a korpásodás két fajtáját különböztethetjük meg: a zsíros és a száraz korpásodást.